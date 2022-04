Andras Nemeth : "Je suis heureux d'avoir pu faire la différence"

En supériorité numérique pendant plus de 55 minutes, Genk est parvenu à arracher la victoire à La Gantoise durant les arrêts de jeu grâce à un but d'Andras Nemeth.

"Cela fait du bien, je suis heureux d'avoir pu faire la différence. Je crois que c'était ma première touche de balle du match", a confié Andras Nemeth à l'issue de la rencontre.

Grâce à ce succès, Genk revient à la hauteur de Malines (29 points) et reste à deux longueurs de Gand (31 unités).

"Cette victoire est bonne pour l'équipe et nous devons conserver cette dynamique au prochain match. Ce n'était pas un match facile, mais nous l'avons quand même gagné et c'est le plus important", a conclu l'attaquant de Genk.