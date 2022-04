Andras Németh, le futur du Limbourg

Il n'aura fallu que quelques secondes à Andreas Németh pour trouver le chemin des filets et donner la victoire à Genk.

Comme souvent cette saison, le Racing Genk avait toutes les difficultés du monde à gagner ce match à La Gantoise, pourtant réduite à 10 depuis la demi-heure et l'expulsion de Vadis Odjidja. A la 89ème minute, Andras est monté au jeu... et quelques secondes plus tard il trouvait le chemin des filets.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune Hongrois a un début de carrière particulier. Né en Afrique du Sud le 9 novembre 2002, il passe une grande partie de son enfance en Hongrie. Il déménage à l'adolescence en Belgique dans la province du Limbourg en raison des projets professionnels de son père. Des pelouses hongroises, il arbore les terrains du Sporting Hasselt dans un premier temps avant d'être repéré par les recruteurs de Genk qui lui offrent l'opportunité de peaufiner sa formation au sein de leur réputée équipe de jeunes.

En janvier 2020, la direction limbourgeoise décide de laisser mûrir le garçon en D1B. C'est sous l'oeil attentif de Peter Maes, alors entraîneur du SK Lommel, que Németh fait ses premiers pas professionnels. En fin de saison, cependant, l'attaquant hongrois retourne dans les rangs genkois où il doit à nouveau prouver sa valeur chez les jeunes. Cette année, après avoir inscrit 2 buts et délivré 1 assist en 4 matchs de Youth League mais aussi après avoir pris place plusieurs fois sur le banc de touche de l'équipe A, il a enfin obtenu ses premières minutes sous Bernd Storck dimanche dernier avec un but à la clé face à la lanterne rouge de notre championnat.

Le voilà maintenant décisif en play-offs et il y a de fortes chances pour qu'il reçoive du temps de jeu à plusieurs reprises. Le futur de Genk est déjà présent.