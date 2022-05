L'Union Saint-Gilloise tenue en échec à l'Antwerp

Ce dimanche après-midi, l'Antwerp accueillait l'Union Saint-Gilloise lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

L’Union Saint-Gilloise souhaitait enchaîner avant d'affronter le Club de Bruges. L'Antwerp, à la lutte avec Anderlecht pour monter sur le podium, se devait de l'emporter ce dimanche à domicile.

Les deux équipes seront très bien en place en début de partie. C'est l'Antwerp qui obtiendra la première occasion avec un centre de Nainggolan déposé sur la tête de Frey, mais Moris réalisera un superbe arrêt pour dévier le ballon en corner (21e). Quelques minutes plus tard, le buteur suisse se retrouvera en position de frappe, mais Moris interviendra sans trop de difficulté (31e). Juste après, le portier bruxellois devra se coucher sur un tir à distance de Benson (32e). L'Union réagira avec une tête de Burgess captée par Butez (32e). Avant la pause, Lazare se retrouvera seul, mais enverra son tir dans le petit filet du but de Butez (42e). Le score sera nul et vierge à la pause (0-0).

En début de seconde période, Nainggolan via une reprise de volée poussera Moris à la parade (54e). Deux minutes plus tard, Lazare poussera Butez à réaliser un superbe arrêt réflexe (56e). Il y aura beaucoup d'espaces durant le dernier quart d'heure de jeu tant les deux équipes pousseront pour arracher la victoire. En fin de rencontre, Vanzeir aura la balle de match au bout des pieds, mais se loupera en croisant trop son tir (88e). Tout comme Undav qui ne parviendra pas à cadrer sa pichenette (90e) avant de maquer son face à face devant Butez (90e+2). Le score ne bougera pas, l'Union peut avoir des regrets.

Au classement, l’Union Saint-Gilloise (43 points) compte quatre points d'avance sur le Club de Bruges (39 points). L'Antwerp (33 points) se hisse à la 3ème place devant Anderlecht (32 points).

Fiche technique :

Antwerp : Butez, Bataille, De Laet, Almeida, Dessoleil, Vines (Samatta 71e), Haroun (Verstraete 46e), Nainggolan, Yusuf, Frey (Balikwisha 80e), Benson

Union SG : Moris, Machida, Burgess, Bager, Nieuwkoop, Lazare (Kozlowski 84e), Nielsen, Teuma, Mitoma (Lapoussin 67e), Vanzeir, Undav

Arbitre : Nicolas Laforge

Avertissement : Haroun (38e), De Laet (45e+1), Bataille (58e) et Almeida (78e) ; Nieuwkoop (42e) Bager (57e) et Burgess (70e)

