Casper Nielsen déçu : "Le sentiment d'avoir perdu deux points"

L'Union n'a certainement pas joué son meilleur match de la saison lors de son déplacement à l'Antwerp, mais le leader a eu suffisamment d'occasions en fin de match pour ramener trois points au au Parc Duden. Casper Nielsen et les siens n'ont pas réussi à le faire.

Contrairement à son coéquipier Anthony Moris, qui pensait que le résultat était équitable etlogique, Casper Nielsen était déçu de son côté. "Cela ressemble à deux points perdus", a déclaré le Danois. "En soi, un point en déplacement à l'Antwerp n'est pas mauvais, on ne peut pas s'attendre à gagner tous les matchs comme ça.... Mais quand même, nous sommes un peu déçus sur le coup."

Avant la mi-temps, Faris Haroun a flirté avec son deuxième carton jaune, mais Laforge l'a gardé dans sa poche après une intervention ferme et surtout tardive sur Lazare. "Pour moi, c'était assez clair", a déclaré Nielsen à propos de la phase. "Vous avez évidemment vu la même chose que moi et mes coéquipiers. Vous devez juste demander à l'arbitre pourquoi il n'a pas sorti un jaune. Au final, même contre onze joueurs, nous avons eu plus qu'assez d'occasions pour décider du match", a conclu Casper Nielsen.