Anthony Moris satisfait du partage au Bosuil : "Beaucoup de personnes ont manqué de respect à cette équipe de l'Antwerp"

Ce dimanche après-midi, l'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu au Bosuil face à l'Antwerp (0-0). Les Bruxellois conservent la tête du classement et comptent désormais quatre points d'avance sur le Club de Bruges.

L'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue à enchaîner au Bosuil ce week-end lors d'une rencontre très physique malgré des occasions de chaque côté. "Un match d'hommes que l'on a vécu ici dans une atmosphère toujours particulière. Il fallait garder la tête froide pour essayer de revenir avec un résultat. La rencontre aurait pu basculer des deux côtés, le match nul me semble logique", a confié Anthony Moris au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Le portier a effectué quelques arrêts décisifs au Bosuil. "C'est normal que l'Antwerp ait mis la pression en début de rencontre, ils jouaient chez eux et avaient perdu le premier match. Nous avons bien défendu. Beaucoup de personnes ont manqué de respect à cette équipe de l'Antwerp en disant qu'elle ne méritait pas sa place dans le top 4 ou qu'elle était l'équipe la plus faible. Quand on voit les joueurs qu'ils ont et ils peuvent aussi s'appuyer sur leur public", a souligné l'international luxembourgeois.

En fin de rencontre, l'Union a eu plusieurs occasions pour arracher la victoire. "Il faut être plus tueur surtout dans les Playoffs où les matchs sont plus serrés et se jouent sur des détails. Un point à travailler pour la semaine prochaine", a conclu Moris.