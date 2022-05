Un dimanche qui ne contente personne

Deux rencontres de Champion's Play-offs, deux nuls vierges: 180 minutes de nervosité pour rien.

Comme l’ont dit les deux entraîneurs vendredi en conférence de presse : un Topper reste un Topper, peu importe le classement des deux équipes. Pour ce duel attendu, le Lotto Park était bien évidemment bien garni et l’ambiance au beau fixe, surtout après avoir fêté le RSCA Women pour son cinquième titre de suite et après avoir acclamé Silvio Proto.

© photonews

Le début de ce duel est plutôt à l’avantage du Club qui se procure les plus belles opportunités avant les deux premiers tournants de ce duel. Sur un centre de la droite, De Ketelaere est clairement poussé les deux mains dans le dos, le VAR vérifie mais décide de ne pas intervenir. Quelques minutes plus tard, Lang se présente seul face à Van Crombrugge mais ce dernier dévie la frappe du Néerlandais. Les champions en titre vont ensuite devoir faire face à un coup dur dans la mesure ou Mats Rits se blesse seul à l’entrée de son rectangle et est remplacé par Ruud Vormer.

Les Anderlechtois sortent alors du bois et se montrent dangereux. Une première fois par Zirkzee, bien servi par son compère de l’attaque Kouamé, mais sa frappe passe de peu à côté du poteau de Mignolet. Dans la foulée, le jeune Arnstad frappe, mais le Diable Rouge se détend et sort le ballon. Juste avant la pause, dernier frisson : sur une balle à terre, Hoedt tente de surprendre Mignoler de plus de 50 mètres, mais ce dernier s’en sort.

© photonews

Après la pause, Zirkzee et Magallan ne sont plus là, remplacés respectivement par Raman et Delcroix. Le petit attaquant se crée d’ailleurs directement une occasion en or puisqu’il contre un dégagement de Mata et s’en va défier Mignolet, mais ce dernier dévie le cuir. Globalement, depuis la pause, on voit un Anderlecht bien meilleur, plus pressant, mettant le pied sur les seconds ballons. Pourtant, en un éclair, Mata frappe de loin et touche le montant gauche, le ballon rebondit ensuite sur les jambes de Van Crombrugge avant d’être dégagé.

On sent la tension monter d’un cran alors qu’il ne reste que 20 minutes à jouer. On sent que plus personne n'a envie de prendre des risques pourtant la défense brugeoise en prend, sans conséquence et uniquement parce que Benito Raman joue mal le coup par deux fois. En face, la barre tremble encore sur un centre loupé de Buchanan qui manque de surprendre Van Crombrugge. La tension monte mais comme au Bosuil, rien ne sera marqué durant ce match.

Tout le monde campe donc sur ses position dans ce top 4, et il y a donc toujours 3 points d'écart entre le Club de Bruges et l'Union, qui vont s'affronter deux fois en quelques jours. Ce sera pareil pour Anderlecht et l'Antwerp. Deux finales aller-retour qui pourraient s'avérer décisives.