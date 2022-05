Deniz Undav garde espoir : "On sera toujours en tête malgré le résultat du Club de Bruges"

Ce dimanche après-midi, l'Union Saint-Gilloise est allée partager l'enjeu à l'Antwerp (0-0) lors de la deuxième journée des Playoffs 1. Le leader actuel de D1A compte désormais quatre points d'avance sur le Club de Bruges.

L'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue à trouver la faille du côté de l'Antwerp ce dimanche. "Un match très physique et très mental. Dommage qu'on ne marque pas aujourd'hui car on méritait la victoire. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à mettre nos occasions au fond. Cela arrive, nous devons continuer", a confié Deniz Undav au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Les Unionistes ont-ils manqué de fraîcheur en fin de rencontre. "C'était un match difficile et dur, tout comme la semaine dernière. On garde espoir pour la suite car quoi qu'il arrive on sera toujours en tête malgré le résultat du Club de Bruges. On a beaucoup discuté à la mi-temps et on a vraiment été meilleurs en seconde période, surtout le dernier quart d'heure, lors duquel nous nous sommes procurés de nombreuses opportunités", a conclu l'Allemand.