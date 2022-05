Ritchie De Laet : "On a trop souvent fait le mauvais choix"

L'Antwerp a eu le dessus pendant une heure, mais sans se créer de réelles occasions. L'Union a eu plusieurs opportunités dangereuses en fin de match, mais n'est pas parvenue à les concrétiser.

En seconde période surtout, le jeu était fluide, mais Ritchie De Laet, qui a remplacé Seck, suspendu, dans le cœur de la défense, n'était pas du même avis. "On a eu des occasions mais on a trop souvent fait le mauvais choix, que ce soit dans la dernière passe, ou le contrôle, ou le tir. On peut également s'estimer heureux parce que l'Union a eu de belles opportunités de marquer en fin de match. Ce n'était vraiment pas un match facile aujourd'hui mais on le savait à l'avance", a déclaré le défenseur anversois au micro d'Eleven Sports.

Ritchie De Laet était enfin de retour après avoir souffert de problèmes intestinaux. "Je suis heureux de pouvoir revenir sérieusement sur le terrain. Ce fut un long mois et je suis heureux d'être de retour. Espérons que tout est derrière moi désormais."

Le Great Old n'a pas encore marqué dans ces PO1, mais il peut s'appuyer sur une performance solide contre les leaders. Les deux prochains duels contre Anderlecht, seront cruciaux. "C'était seulement la deuxième fois que nous jouions dans cette formation, mais tout va bien se passer", a conclu De Laet avec espoir.