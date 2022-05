Brian Priske soulagé après un final tendu : "Undav a connu une mauvaise journée"

L'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise ont livré un match intense ce dimanche. Selon l'entraîneur anversois, son équipe a eu le dessus pendant une heure, mais a poussé un soupir de soulagement après une fin de match tendue avec plusieurs grosses occasions pour les visiteurs.

L'Antwerp a contrôlé la première mi-temps, sans vraiment se créer de grosses occasions. L'Union a progressivement pris le dessus en deuxième mi-temps. "Les deux équipes ont pu jouer une mi-temps. Je pensais que nous jouions un très bon football jusqu'au carton jaune d'Haroun. L'Union n'a pas montré grand-chose en première mi-temps. Nous avons contrôlé le jeu pendant une heure", a déclaré Brian Priske en conférence de presse.

Néanmoins, le coach du matricule 1 a poussé un soupir de soulagement, heureux qu'Undav ait connu "une mauvaise journée", selon ses propres termes. "Nous n'avons pas eu l'intensité en seconde période que nous avions pendant les 45 premières minutes. Ces deux grosses occasions d'Undav à la fin du match ? Il a connu une mauvaise journée. Au vu des 15 dernières minutes, nous nous en sommes bien sortis avec un point. Même si, en regardant l'ensemble du match, je pense qu'un match nul était logique."

Toujours en train d'essayer de jouer au football

Interrogé sur le remplacement de l'arrière gauche Vines, Priske a répondu dans un style plutôt atypique. "C'était un changement tactique. En faisant entrer un ailier offensif (Balikwisha, ndlr) et en jouant avec deux attaquants rapides devant (Samatta et Benson, ndlr), nous avons essayé d'aller chercher la victoire, même si l'Union a quand même eu les plus grosses occasions du match au final."

Enfin, l'entraîneur anversois n'a pas tari d'éloges sur la performance de Ritchie De Laet, qui a remplacé Seck, suspendu, dans le cœur de la défense. "Il a joué un match particulièrement fort. Il a merveilleusement assumé son rôle de leader défensif dans la défense à trois, même si, dans l'ensemble, je pense que nous avons très bien défendu aujourd'hui."