Un but d'Heymans à la dernière minute, Charleroi termine en beauté

Le Sporting de Charleroi boucle sa saison par une belle victoire sur la pelouse de la Gantoise (1-2).

C'était un match sans véritable enjeu entre La Gantoise et Charleroi, samedi soir, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est ennuyé à la Ghelamco Arena. Buffalos et Zèbres voulaient en effet terminer leur saison en beauté et le match a été animé de bout en bout.

Les parades de Koffi, le but de Gholi

La rencontre a d'ailleurs démarré très fort, avec un premier arrêt d'Hervé Koffi après moins de trois minutes de jeu. Le ton est donné, La Gantoise va mettre la pression sur la défense carolo pendant toute la première période. Huit minutes plus tard, il faut encore une parade de Koffi pour empêcher Tarik Tissoudali d'ouvrir le score.

Mais les Zèbres ne sont pas en reste et c'est d'ailleurs Charleroi qui ouvre le score, à la 16e minute. Au terme d'une action parfaitement construite, Ryota Morioka adresse un excellent ballon en profondeur à Ali Gholizadeh, l'Iranien dribble Louis Fortin et place le ballon au fond des filets. Pourtant secoué durant le premier quart d'heure, le Sporting prend l'avantage.

Mais les Buffalos réagissent directement et Tissoudali, encore lui, obtient un penalty pour une faute d'Adem Zorgane. Un penalty que l'international marocain ne parvient pas à transformer, la faute à Hervé Koffi qui sort, après 25 minutes de jeu, sa troisième intervention décisive de la soirée.

L'égalisation de Ngadeu

Et ce n'est pas fini pour le Burkinabé, qui se déploie encore magnifiquement sur une tentative de Vadis Odjidja à la 40e minute de jeu. Mais sur le corner qui suit, la Gantoise égalise. Complètement oublié au second poteau, Michael Ngadeu n'a plus qu'à pousser le ballon au fond pour remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause.

Et la seconde période démarre sur les mêmes bases, mais avec de premières opportunités pour Charleroi. Zorgane et Gholizadeh tentent leur chance à distance, De Schrevel, qui a remplacé Fortin entre les perches gantoises à la pause, est attentif. Sur le contre, c'est La Gantoise qui passe tout près du deuxième but, mais la tentative de Kums échoue sur la transversale du but de Koffi.

Il faudra finalement attendre la dernière minute de jeu, un centre de Ken Nkuba et un coup de tête de Daan Heymans pour voir Charleroi émerger dans cette rencontre. Les Zèbres finissent leur saison avec une belle victoire à Gand et terminent à troisième place des Europe Playoffs.