Edward Still dresse un bilan "positif" de sa première saison à Charleroi

Le 16 mai 2022, Edward Still était nommé nouvel entraîneur du Sporting de Charleroi. Douze mois plus tard, l'ancien adjoint d'Ivan Leko estime avoir "de bonnes bases" pour poursuivre son aventure carolo.

Longtemps à la lutte pour le top 4, le Sporting a finalement dû se contenter des Europe Playoffs et ponctué sa saison à la septième place. Un bilan satisfaisant pour Edward Still. "Dans l'ensemble, c'est positif", confirmait-il, samedi soir, après la victoire à Gand.

"Une équipe plus joueuse"

Et c'est notamment dans le jeu carolo qu'il voit des points positifs. "L'identité du Sporting a évolué. On est devenu une équipe plus joueuse, avec des intentions plus posées et plus construites au ballon." Mais le bilan chiffré est aussi "positif" pour Edward Still.

"On termine à notre place. Septième, derrière le G5 et derrière l'Union. Et ce qui est très encourageant, c'est de terminer par un six sur six, avec une victoire à Gand. Cela montre qu'on travaille sur les points qu'on sait qu'on doit améliorer."