Edward Still: "Quelle prestation collective!"

Le Sporting de Charleroi a bouclé sa saison par une victoire de prestige à La Gantoise.

Si les Zèbres ont souffert durant les playoffs, ils ont mis un point d'honneur à finir en beauté. Après avoir dominé Malines le week-end dernier, le Sporting de Charleroi s'est imposé à Gand, grâce à un but inscrit en toute fin de match par Daan Heymans.

Un succès que les Carolos doivent en partie à leur efficacité. "Et à un grand Koffi", insiste Edward Still. Mais pas seulement. "Quelle prestation collective, surtout", souffle le coach carolo. "Il y avait un très bon pressing en première période et on a été plus compact en deuxième période. Avec un peu de réussite quand on a eu besoin. Et pouvoir tuer le match comme ça, à la dernière seconde, ça laisse un très beau sentiment."

Mission accomplie donc pour Edward Still et ses Zèbres qui bouclent leur championnat à la septième place et qui peuvent partir en vacances avec "un sentiment positif".