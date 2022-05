Hein Vanhaezebrouck: "Une saison qu'on n'oubliera pas de sitôt"

Coupe de Belgique, Coupe d'Europe, championnat: la Gantoise a luté sur tous les fronts cette saison et Hein Vanhaezebrouck est forcément satisfait du travail accompli par ses troupes tout au long de la saison.

Une saison qui n'a pourtant pas été de tout repos pour le coach gantois et il est le premier à le reconnaître. "C'était une saison avec des hauts et des bas", confirme HVH. "Et une saison qu'on n'oubliera pas de sitôt", enchaîne-t-il.

Un huitième de finale en Conference League, une cinquième place frustrante en phase classique et un trophée avec la Coupe de Belgique: les Gantois ont été présents partout.

Et ça aiguise l'appétit de Hein Vanhaezebrouck pour la saison à venir. "On s'est battu sur trois fronts, on a proposé du bon football, on a loupé de peu les Champions Playoffs, mais on a gagné la Coupe de Belgique. On espère faire au moins aussi bien la saison prochaine."