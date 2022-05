🎥 Daan Heymans pile à l'heure: le but de la victoire de Charleroi à Gand

Un but à la dernière seconde du dernier match de championnat pour offrir une victoire à Charleroi: Daan Heymans ne s'est pas fait prier pour sceller le sort du déplacement des Zèbres à Gand.

Longtemps dominé par la Gantoise, le Sporting de Charleroi s'est pourtant imposé sur la pelouse de la Ghelamco Arena, samedi soir. Grâce à un très bon Hervé Koffi, qui a repoussé les assauts gantois pendant tout le match. Grâce à une deuxième mi-temps de très bonne facture aussi.

Et grâce au but de Daan Heymans dans les tout derniers instants de la rencontre. Prêté depuis janvier par Venise, le milieu offensif a inscrit à Gand son quatrième but de la saison. Grâce à un excellent service de Ken Nkuba, qui aura brillé en fin de saison. Le jeune Carolo a planté un but et délivré deux assists sur les quatre derniers matchs de la saison: prometteur en vue du prochain exercice.