Héroïque, le Club de Bruges tient tête à l'Atlético de Madrid et file en huitièmes de finale de la Ligue des champions !

Avec un 9 sur 9 déjà tout aussi surprenant et historique, le Club de Bruges est bien parti pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le champion de Belgique disputait la quatrième journée de C1 contre l'Atlético de Madrid ce mercredi soir.

Avec des victoires contre Leverkusen, Porto et l’Atlético de Madrid, 7 buts marqués et 0 encaissé, le Club de Bruges fait figure de grande surprise dans cette Ligue des Champions. En tête du groupe B avec 9 points sur 9, le champion de Belgique sera assuré de son ticket pour les huitièmes de finale de la C1 s’il ne perd pas sur la pelouse du stade Wanda Metropolitano.

Diego Simeone effectuait plusieurs changements dans son onze par rapport au match aller. Witsel et Carrasco sont sur le banc. Au niveau du onze de base, Hoefkens titularise Skov Olsen et Buchanan. Odoi garde sa place au détriment de Mata. Boyata est toujours blessé.

Le Club de Bruges ne s'est pas déplacé à Madrid pour défendre et camper dans sa partie de terrain à l'image de la première occasion de la partie signée Sowah. Bien servi par Skov Olsen, le Ghanéen décochait un tir croisé qui passait à côté (4e). Trois minutes plus tard, c'était au tour de Jutglà de tenter sa chance, mais c'était non cadré (7e). Par la suite, la domination madrilène était quasiment totale. Très remuant, Griezmann était l'auteur de la première frappe cadrée détournée par le pied gauche de Mignolet (14e) avant de cadrer une reprise de la tête directement captée par le portier belge (15e). Lemar et Correa tentaient ensuite leur chance à distance, mais cela ne faisait pas mouche (20e et 22e). L'Argentin pensait libérer les siens en faisant trembler les filets, mais sa joie était de courte durée puisque le but était annulé pour cause de hors-jeu (23e). Mignolet effectuait ensuite une belle intervention sur une tête de Griezmann (26e). Bruges réagissait, mais Jutglà voyait sa remise de la tête directement dans les mains d'Oblak (31e). En fin de première période, Danny Makkelie désignait le point de penalty après la chute de Buchanan lors du retour de Molina. Mais le coup de pied de réparation était annulé par le VAR car le Canadien touchait la cheville du défenseur adverse avant de tomber dans la surface (41e). Le score était vierge et nul à la pause.

© photonews

En début de seconde période, l'Atlético débutait pied au plancher comme lors de la première mi-temps. Correa pensait à nouveau ouvrir le score, mais son but était annulé à cause d'un hors-jeu (47e). Mignolet captait en deux temps un tir de Saul (48e) et ensuite devait intervenir devant Griezmann avant devoir le ballon revenir dans les pieds de Correa qui tentait de la mettre au fond, mais l'Argentin plaçait à côté (49e). Un peu bousculé, Bruges parvenait à garder la tête hors de l'eau et jouait ensuite sereinement. Néanmoins, Mignolet était encore obligé d'effectuer une sortie déterminante, devant Cunha cette fois-ci (77e). En fin de rencontre, Sowah prenait une deuxième jaune et voyait les Gazelles être réduites à dix (82e). Héroïque, Bruges tenait bon et Mignolet arrêtait de la tête une reprise à bout portant de Morata (88e). Le Diable Rouge faisait ensuite encore deux arrêts de grande classe devant Cunha (90e+1).

© photonews

Ce mercredi, le Club Bruges pouvait devenir la première équipe du Royaume depuis La Gantoise à se qualifier pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, c'est chose faite. Quel match des Brugeois, un partage qui ressemble à une victoire.

Atlético de Madrid : Oblak ; Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Saul (Cunha 73e) ; Kondogbia ; Koke (De Paul 60e), Lemar (Morata 60e); Griezmann (Witsel 79e), Correa (Carrasco 60e)

Club de Bruges : Mignolet ; Odoi, Mechele, Sylla, Buchanan (Mata 84e) ; Nielsen, Onyedika ; Skov Olsen (Meijer 50e), Vanaken ; Sowah, Jutglà (Balanta 73e)

Arbitre : Danny Makkelie

Avertissement : Savic (45e) et Kondogbia (80e) ; Sowah (40e et 82e) Buchanan (44e), Vanaken (46e), Mignolet (90e)

But :