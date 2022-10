Simon Mignolet se la joue modeste: "C'est auss grâce à mes coéquipiers"

Simon Mignolet a bien évidemment été élu homme du match par l'UEFA.

Les choses ne peuvent pas aller mieux au Club de Bruges. En déplacement à l'Atlético de Madrid, les champions de Belgique en titre ont réussi à prendre un point et à assurer leur printemps européen en Ligue des champions. En partie grâce à un joueur exceptionnel, Simon Mignolet.

Au micro de VTM, le gardien de but a eu une première réaction après cette nouvelle clean-sheet en Ligue des champions. "Incroyable", a-t-il débuté avec enthousiasme. "Je n'y crois pas moi-même… J'ai jeté mon corps et mes membres pour cette dernière tentative et j'ai pu sauver le but avec ma tête."

Mais le Diable Rouge a également fait l'éloge de ses coéquipiers. "Cela montre la qualité de ce groupe. C'est aussi grâce à notre bon travail défensif que j'ai pu faire ces arrêts", a ajouté l'ancien de Liverpool.

Et grâce à la solide performance de Mignolet, le Club de Bruges est désormais assuré de participer au prochain tour de la Ligue des champions. "Je n'arrive toujours pas à y croire. Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions déjà nous qualifier ce soir. Bien sûr, je suis d'autant plus heureux d'avoir pu jouer un rôle aussi important après avoir réalisé de nombreux arrêts. Quatre clean-sheets... mais bravo à l'ensemble du Club", a-t-il conclu.