René Vandereycken fan de Simon Mignolet : "Comment Jürgen Klopp a-t-il pu le laisser partir ?"

Le portier du Club de Bruges a réalisé 14 arrêts sur l'ensemble des deux rencontres face à l'Atlético de Madrid. Un record.

Ce mercredi soir, le Club de Bruges a partagé l'enjeu sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (0-0) et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une énorme performance des Brugeois, qu'ils doivent en partie à leur portier, Simon Mignolet. Impassable dans cette campagne européenne, le gardien des Gazelles a réalisé 14 arrêts sur l'ensemble des deux rencontres face au club madrilène. Un record dans l'histoire de la compétition.

Auteur de Play-Offs énormes en fin de saison dernière, Simon Mignolet s'érige comme l'un des favoris pour le prochain Soulier d'Or. Ses performances ne passent certainement pas inaperçues, notamment du côté de René Vandereycken. "Comment Jürgen Klopp a-t-il pu vouloir un autre gardien alors qu'il avait déjà Simon Mignolet ? Ses récentes performances, tant en Ligue des Champions qu'en Jupiler Pro League, ne font que confirmer mon impression" peut-on lire dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Dominés durant une majeure partie de la rencontre, les Brugeois s'en sont remis au gardien de 34 ans pour préserver leurs cages inviolées. "Ce mercredi, on peut dire que Simon a plus de mérite que sa défense. C'est cependant compréhensible de concéder autant d'occasions face à une grande équipe européenne qui se bat pour arracher les trois points. Il est sur une brillante campagne européenne et sa présence est un grand atout pour le Club. Ils peuvent traverser des périodes difficiles tout en maintenant la tête au-dessus de la surface. Ce n'est pas de la chance, c'est un signe de qualité" conclut l'ancien sélectionneur de notre équipe nationale.