Vincent Mannaert est fier: "Nous avons montré que nous n'étions pas venus pour défendre"

Il n'y a que des visages souriants au Club Brugge après le match nul contre l'Atlético Madrid. C'est bien évidemment le cas de Vincent Mannaert qui voit son Club de Bruges passer pour la première fois la phase de poules de la Ligue des Champions.

Sous la direction de Mannaert et Bart Verhaeghe, le Club de Bruges a pu connaître une croissance solide ces dernières années. La qualification pour le deuxième tour de la Ligue des champions en est une preuve supplémentaire. "C'est un rêve et en premier lieu une réussite fantastique pour ce groupe de joueurs et le staff technique", a indiqué Mannaert à VTM.

"Grand respect pour les circonstances dans lesquelles ils ont forcé cette qualification. Certaines décisions ne nous ont pas aidés. L'Atlético devait gagner aujourd'hui, c'était son intention, mais nous avons montré que nous n'étions pas venus pour défendre. Nous avons vu tout ce que les supporters du Club de Bruges aiment".

Le manager du Cub Brugge constate également que les Blauw-Zwart ne cessent de se grandir. "Pendant des années, nous avons travaillé pour atteindre ce moment, en travaillant de manière stable. C'est aussi le cas pour les transferts, bien qu'il faille toujours un peu de chance avec cela aussi. Mais aujourd'hui, nous avons montré que nous avons un groupe fantastique avec la bonne mentalité. C'est une très belle soirée", a conclu M. Mannaert.