📷 Simon Mignolet signe un record incroyable face à l'Atlético

Le FC Bruges a décroché son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi en arrachant un partage face à l'Atlético de Madrid.

Pourtant, la physionomie de fin de match aurait pu tourner à l'avantage des Madrilènes s'ils n'avaient pas buté sur un mur nommé Simon Mignolet.

Il s'est même offert un joli record : selon OptaJoe, Mignolet a signé 14 arrêts sur l'ensemble des deux rencontres et aucun gardien n'a fait autant d'arrêts face à la même équipe dans la même saison en Ligue des champions sans encaisser.

14 - Simon Mignolet has made 14 saves without conceding against Atlético Madrid in the UEFA Champions League this season, the most saves on record against an opponent without being beaten in a single season in the competition (2003-04 onwards). Gandalf. pic.twitter.com/55iP3FFJym