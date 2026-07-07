LA mauvaise nouvelle de la soirée : "Ca a l'air sérieux, malheureusement"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lumen Field
| Commentaire
LA mauvaise nouvelle de la soirée : "Ca a l'air sérieux, malheureusement"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Tout aurait pu être parfait ce lundi soir (heure locale) à Seattle, avec une large victoire face aux Etats-Unis et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais la blessure d'Amadou Onana paraît sérieuse.

Lors d'un duel apparemment anodin, Amadou Onana est très mal retombé, le genou coincé sous lui. Il a subi une forte hyperextension et est aussitôt resté au sol : impossible de continuer. S'il a initialement pu sortir en marchant, il a ensuite dû s'aider de béquilles. Sa blessure a fort touché le groupe, comme l'a expliqué Nicolas Raskin.

Dodi Lukebakio a lui aussi envoyé un message de soutien à Onana en zone mixte, estimant que le milieu de terrain d'Aston Villa "reviendrait plus fort", ce qui laissait clairement sous-entendre que le noyau craint le pire pour lui. Romelu Lukaku lui a dédié son but, brandissant son maillot.

Onana restera-t-il s'il est gravement blessé ? 

Rudi Garcia, en conférence de presse, a confirmé que l'optimisme n'était pas de mise. "La grosse tuile, c'est la sortie d'Amadou. On se devait aussi pour lui de continuer comme ça en deuxième période et de gagner ce match", déclare le sélectionneur.

"Je n'ai pas de nouvelles, mais je pense que c'est sérieux, malheureusement", ajoute Garcia. "Les joueurs sont allés vers lui en fin de rencontre. On est un groupe très uni et c'est ce qui fait notre force". 

Lire aussi… 🎥 Les Diables Rouges ont tout de même envoyé une petite pique à Donald Trump...
Il semblerait donc que le tournoi d'Amadou Onana soit terminé. Mais que fera-t-il alors dans la suite du tournoi ? "Bien sûr, ça serait positif qu'il reste avec nous, car Amadou est un leader et une personne importante dans le vestiaire", déclare de son côté Dodi Lukebakio 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Etats-Unis
Amadou Onana

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 0-3 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 0-1 France France
Brésil Brésil 1-2 Norvège Norvège
Mexique Mexique 2-3 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 0-1 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 1-4 Belgique Belgique
Argentine Argentine 18:00 Egypte Egypte
Suisse Suisse 22:00 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved