LA mauvaise nouvelle de la soirée : "Ca a l'air sérieux, malheureusement"

Tout aurait pu être parfait ce lundi soir (heure locale) à Seattle, avec une large victoire face aux Etats-Unis et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais la blessure d'Amadou Onana paraît sérieuse.

Lors d'un duel apparemment anodin, Amadou Onana est très mal retombé, le genou coincé sous lui. Il a subi une forte hyperextension et est aussitôt resté au sol : impossible de continuer. S'il a initialement pu sortir en marchant, il a ensuite dû s'aider de béquilles. Sa blessure a fort touché le groupe, comme l'a expliqué Nicolas Raskin.

Dodi Lukebakio a lui aussi envoyé un message de soutien à Onana en zone mixte, estimant que le milieu de terrain d'Aston Villa "reviendrait plus fort", ce qui laissait clairement sous-entendre que le noyau craint le pire pour lui. Romelu Lukaku lui a dédié son but, brandissant son maillot.

Onana restera-t-il s'il est gravement blessé ?

Rudi Garcia, en conférence de presse, a confirmé que l'optimisme n'était pas de mise. "La grosse tuile, c'est la sortie d'Amadou. On se devait aussi pour lui de continuer comme ça en deuxième période et de gagner ce match", déclare le sélectionneur.

"Je n'ai pas de nouvelles, mais je pense que c'est sérieux, malheureusement", ajoute Garcia. "Les joueurs sont allés vers lui en fin de rencontre. On est un groupe très uni et c'est ce qui fait notre force".

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Il semblerait donc que le tournoi d'Amadou Onana soit terminé. Mais que fera-t-il alors dans la suite du tournoi ? "Bien sûr, ça serait positif qu'il reste avec nous, car Amadou est un leader et une personne importante dans le vestiaire", déclare de son côté Dodi Lukebakio