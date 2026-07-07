"Il est temps pour moi de tourner la page": un grand talent du Standard s'en va après neuf ans en Rouche

Scott Crabbé, journaliste football
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"Il est temps pour moi de tourner la page": un grand talent du Standard s'en va après neuf ans en Rouche
Photo: © photonews
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Oscar Olivier ne portera plus le maillot du Standard à la reprise. Le jeune arrière droit a pris congé des Rouches sur ses réseaux sociaux.

Depuis plusieurs années, Oscar Olivier s'est imposé comme l'un des éléments les plus prometteurs de l'Académie du Standard. Il y a deux ans, alors qu'il n'avait encore que 16 printemps au compteur, Ivan Leko l'avait lancé dans le grand bain lors d'un match de Europe Playoffs.

Depuis, Olivier a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui avec le SL 16, dont il est devenu un titulaire indiscutable en D1 Amateurs. Cela n'a pas manqué d'attirer les convoitises. Le Club de Bruges a ainsi déjà été cité avec insistance.

A défaut d'officialiser son départ en Venise du Nord, le garçon a confirmé son départ du Standard sur ses réseaux sociaux. Celui qui avait rejoint les bords de Meuse en 2017 (à ses dix ans), après avoir frappé ses premiers ballons à Malonne puis à Ciney est désormais libre de tout contrat.

Oscar Olivier près à lancer sa carrière professionnelle

"Après neuf belles années, il est temps pour moi de tourner une page. Je tiens à remercier chaleureusement le Standard de Liège pour toutes ces années. Un immense merci à tous les formateurs, entraîneurs et membres du club qui m’ont accompagné tout au long de mon parcours et qui ont contribué à ma progression", écrit-il sur son compte Instagram.

"Je n’oublierai jamais mes débuts professionnels ni mes premières minutes à Sclessin, des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Enfin, un grand merci aux supporters pour leur passion, leur soutien et leur fidélité. Porter ce maillot a été un véritable honneur. Rouche un jour, Rouche TOUJOURS", conclut Oscar Olivier, qui malgré son attachement indéfectible au club, laissera certains regrets à la direction, qui n'aura pas perçu la moindre indemnité de transfert pour ce grand talent de l'académie. Où le mènera la suite ? On devrait le savoir assez rapidement.

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