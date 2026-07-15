Un beau subside pour le stade d'Habay-la-Neuve

La ministre en charge des Sports pour la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'annoncer qu'elle allait débloquer un beau subside de deux millions d'euros pour aider le club de la province de Luxembourg, surprise de la saison écoulée en D1FFA, à rénover ses installations.

Les supporters qui devaient affronter le déplacement jusqu'à Habay-la-Neuve étaient bien loin du confort des stades à l'américaine. Et c'est normal pour un club qui vient de réaliser deux promotions consécutives.Les Habaysiens ont tout simplement vu leurs structures ne pas suivre le rythme endiablé des résultats de l'équipe première.

Pour la première saison d'Habay-la-Neuve au troisième échelon de notre football, le stade Émile Mathieu a réservé bien des surprises à ceux qui s'y frottaient. Ainsi, le champion virtonnais a mordu deux fois la poussière chez le voisin, dont un cinglant 6-2. Même tarif pour Tubize-Braine, lui aussi battu deux fois dans le sud du pays. Habay-la-Neuve a ainsi bouclé sa première saison en D1 FFA à une jolie 5e place.

Un subside de près de deux millions

Mais, à l'avenir, les déplacements au stade Émile Mathieu devraient être moins durs à vivre pour les supporters adverses. En effet, le cabinet de la ministre Jacqueline Galant, en charge des Sports pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, a annoncé son train de subsides pour les clubs wallons, pour le troisième trimestre de 2026.

Le RSC Habay-la-Neuve va ainsi recevoir 1.901.900 euros pour la rénovation de ses installations. Les aménagements prévoient la réfection complète du terrain A, un nouveau terrain synthétique, une nouvelle buvette et six nouveaux vestiaires.



"C'est un énorme soulagement pour le club, annonce l'entraineur Samuel Petit. Au vu de l'évolution du club ces dernières années, les infrastructures actuelles devenaient un frein. Nous pouvons désormais aller de l'avant, ce qui est positif pour notre école des jeunes qui disposent de 250 affiliés."