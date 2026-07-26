L'ancien tennisman Dominic Thiem se reconvertit dans le football

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'ancien tennisman Dominic Thiem se reconvertit dans le football
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Troisième meilleur joueur du monde et vainqueur de l'US Open en 2020, Dominic Thiem a arrêté sa carrière professionnelle dans le tennis il y a deux ans. Victime d'une blessure au poignet droit, l'Autrichien se reconvertit... dans le football.

Vainqueur de l'US Open en 2020, double finaliste de Roland-Garros et finaliste de l'Open d'Australie : oui, nous vous parlons ici d'un joueur de tennis... mais aussi d'un nouveau joueur de football !

Retraité depuis 2024 à la suite d'une blessure au poignet droit jamais vraiment guérie, Dominic Thiem se reconvertit dans le football et signe au Badener AC, en huitième division autrichienne.

"Nous avons entendu dire qu'il est un bon joueur. Il a un ami au club et j'espère qu'il jouera très bien ici. Tout le monde doit se battre pour une place dans le onze titulaire", a déclaré Sergej Petrovic, responsable de la section football du club, au média local Nön.

L'ancien tennisman Dominic Thiem se reconvertit dans le football

À 32 ans, l'ancien troisième meilleur joueur mondial semble s'être entretenu physiquement depuis la fin de sa carrière et ne devrait donc pas avoir trop de problèmes sur ce point.

Reste à voir quel poste lui sera assigné, mais Dominic Thiem s'offre en tout cas un défi bien différent, un peu à l'image d'un Usain Bolt qui avait également tenté une carrière de footballeur après avoir rangé ses crampons d'athlétisme.

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