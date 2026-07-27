Le pire scénario pour le Club de Bruges ? Un contretemps menace un transfert important

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le pire scénario pour le Club de Bruges ? Un contretemps menace un transfert important
Photo: © photonews
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Le transfert de Joel Ordoñez pourrait prendre du retard. Blessé avec l'Équateur, le défenseur du Club de Bruges doit convaincre les médecins avant de pouvoir envisager un départ.

Un imprévu pourrait bouleverser les plans du Club de Bruges. Joel Ordoñez était proche d'un départ, mais sa blessure est venue rebattre les cartes. Le défenseur équatorien s'était blessé au pire moment et son transfert pourrait être retardé.

Toujours pas apte

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, Ordoñez devra patienter avant d'y voir plus clair. Un nouveau contrôle médical est prévu afin d'évaluer l'évolution de sa fracture et de déterminer s'il peut poursuivre sa rééducation. Blessé avec l'Équateur lors du match face au Mexique à la Coupe du monde 2026, le défenseur portait une attelle.

Ce rendez-vous médical sera déterminant. Si les résultats sont positifs, Ordoñez pourra reprendre progressivement les exercices prévus par le staff médical du Club de Bruges. Dans le cas contraire, son retour sur les terrains prendra plus de temps, avec un impact direct sur son avenir.

Les autres clubs attendant les résultats

Cette situation est suivie de près à l'étranger. Les clubs qui avaient manifesté leur intérêt n'ont pas disparu, mais ils attendront des garanties sur son état physique. Aucun club ne veut prendre le risque d'investir sans connaître l'évolution de sa blessure.

Si Ordoñez reçoit le feu vert des médecins, les clubs intéressés pourraient reprendre les discussions. En revanche, si sa convalescence se prolonge, plusieurs prétendants préféreront attendre avant d'avancer plus dans les négociations.

Ordoñez est l'un des joueurs les plus cotés de l'effectif brugeois. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 33 millions d'euros. Le défenseur équatorien est lié au Club de Bruges jusqu'en juin 2029, ce qui place les Blauw en Zwart dans une position confortable en cas de négociations.

La saison dernière, plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt, mais le Club de Bruges refusait d'ouvrir les discussions en dessous des 35 millions d'euros.

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