Énorme carton pour le Club de Bruges : une recrue fait sensation lors de la journée des supporters

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Énorme carton pour le Club de Bruges : une recrue fait sensation lors de la journée des supporters
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5894

Le Fan Day du Club de Bruges a réuni près de 15.000 supporters dimanche. Un joueur a éclipsé tous les autres lors de la séance de dédicaces.

Arrivé cet été pour succéder à Simon Mignolet, Yann Sommer a été l'une des grandes attractions de la journée. Les supporters étaient nombreux à vouloir repartir avec une photo ou un autographe du nouveau portier brugeois. Certains ont dû patienter jusqu'à une heure et demie lors de la séance de dédicaces.

Des milliers de supporters Blauw en Zwart étaient présents au Fan Day pour rencontrer les joueurs, récolter quelques autographes et participer aux nombreuses animations proposées tout au long de la journée.

Une grande fan base

Environ 15.000 supporters avaient fait le déplacement pour cette journée dédiée aux fans. Une belle preuve de l'attachement du public brugeois à son club, quelques semaines avant la reprise de la saison.

Sommer a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part des supporters. À 37 ans, le Suisse arrive à Bruges après avoir évolué pendant de longues années en Bundesliga, en Serie A et avec sa sélection nationale. Les supporters attendent qu'il s'impose rapidement et fasse oublier Simon Mignolet.


Cette journée des supporters était l'occasion pour le Club de Bruges de retrouver son public. Des milliers de fans ont répondu présent au stade Jan Breydel. Malgré les longues files d'attente, l'ambiance est restée conviviale et les supporters ont profité de ce moment de proximité avec les joueurs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Le Club de Bruges, seul candidat crédible au titre ? Les Blauw & Zwart sont sur une autre planète cet été

Le Club de Bruges, seul candidat crédible au titre ? Les Blauw & Zwart sont sur une autre planète cet été

11:30
Le pire scénario pour le Club de Bruges ? Un contretemps menace un transfert important

Le pire scénario pour le Club de Bruges ? Un contretemps menace un transfert important

08:00
Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich prêts à s'arracher une star du PSG

Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich prêts à s'arracher une star du PSG

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Barry - Caicedo Mina

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Barry - Caicedo Mina

09:30
🎥 Grosse altercation pendant un match amical : l'arbitre emportée dans la bagarre

🎥 Grosse altercation pendant un match amical : l'arbitre emportée dans la bagarre

10:38
Un autre défenseur sur le départ : l'Union Saint-Gilloise discute avec un club saoudien

Un autre défenseur sur le départ : l'Union Saint-Gilloise discute avec un club saoudien

09:30
"Il devra chanter la Brabançonne" : Thibaut Courtois accueille Mark Van Bommel à sa manière

"Il devra chanter la Brabançonne" : Thibaut Courtois accueille Mark Van Bommel à sa manière

10:08
Le dégraissage continue à Anderlecht : un nouveau départ se profile

Le dégraissage continue à Anderlecht : un nouveau départ se profile

09:00
Retournement de situation en Italie : la nomination du futur sélectionneur se complique

Retournement de situation en Italie : la nomination du futur sélectionneur se complique

08:32
Un coup tactique pour changer le visage du Standard ? Interview

Un coup tactique pour changer le visage du Standard ?

07:00
On ne s'attendait pas à le voir : un Diable Rouge passe ses vacances avec Kevin De Bruyne

On ne s'attendait pas à le voir : un Diable Rouge passe ses vacances avec Kevin De Bruyne

07:35
Gros coup dur : fracture... et transfert XXL compromis pour ce cadre du Club de Bruges ?

Gros coup dur : fracture... et transfert XXL compromis pour ce cadre du Club de Bruges ?

20:00
Genk laisse filer un défenseur gratuitement

Genk laisse filer un défenseur gratuitement

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Vazquez - Thiem - Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Vazquez - Thiem - Scherpen

22:00
Nicky Hayen reste positif malgré des débuts inquiétants à Burnley

Nicky Hayen reste positif malgré des débuts inquiétants à Burnley

22:30
Anderlecht tente de sauver les meubles : le dossier Luis Vazquez reste ouvert

Anderlecht tente de sauver les meubles : le dossier Luis Vazquez reste ouvert

22:00
1
L'ancien tennisman Dominic Thiem se reconvertit dans le football

L'ancien tennisman Dominic Thiem se reconvertit dans le football

21:30
Accord trouvé : un cadre de l'Union va signer en Premier League !

Accord trouvé : un cadre de l'Union va signer en Premier League !

21:00
1
Un double vainqueur de l'Europa League et international à 75 reprises pourrait débarquer en Belgique

Un double vainqueur de l'Europa League et international à 75 reprises pourrait débarquer en Belgique

20:30
Le Real Madrid continue son mercato de rêve avec une révélation de la Coupe du monde

Le Real Madrid continue son mercato de rêve avec une révélation de la Coupe du monde

19:30
Zéro but en deux matchs : le Standard est-il encore parti pour marquer peu ? "C'est différent de l'an dernier" Interview

Zéro but en deux matchs : le Standard est-il encore parti pour marquer peu ? "C'est différent de l'an dernier"

19:00
Officiel : Renaud Emond s'offre un transfert remarqué dans sa reconversion

Officiel : Renaud Emond s'offre un transfert remarqué dans sa reconversion

18:30
Impact immédiat : les débuts tonitruants de Norman Bassette avec Westerlo

Impact immédiat : les débuts tonitruants de Norman Bassette avec Westerlo

17:45
Sibierski va-t-il surenchérir ? Anderlecht recalé pour un ancien international espoir français

Sibierski va-t-il surenchérir ? Anderlecht recalé pour un ancien international espoir français

17:00
Jamais trois sans quatre ? Un ancien du Standard peut entrer dans l'histoire du football français

Jamais trois sans quatre ? Un ancien du Standard peut entrer dans l'histoire du football français

16:30
"L'entraîneur n'était pas fan de mon style de jeu" : un joueur parti du Standard se lâche

"L'entraîneur n'était pas fan de mon style de jeu" : un joueur parti du Standard se lâche

16:00
Pour un duo avec Wesley Hoedt ? L'Arabie saoudite pousse pour un défenseur de l'Union

Pour un duo avec Wesley Hoedt ? L'Arabie saoudite pousse pour un défenseur de l'Union

15:30
Pas de duel contre les Diables ? Pirlo pourrait être privé de sélection italienne...à cause de la Russie

Pas de duel contre les Diables ? Pirlo pourrait être privé de sélection italienne...à cause de la Russie

15:00
Seule l'Argentine était au-dessus : le chiffre préoccupant des Diables à la Coupe du Monde

Seule l'Argentine était au-dessus : le chiffre préoccupant des Diables à la Coupe du Monde

14:30
De retour pour enfin briller en Serie A ? Le signal fort envoyé par Kevin De Bruyne à Naples

De retour pour enfin briller en Serie A ? Le signal fort envoyé par Kevin De Bruyne à Naples

14:00
Décrassage entre voisins : après sa défaite contre la Juventus, le Standard s'impose contre Seraing

Décrassage entre voisins : après sa défaite contre la Juventus, le Standard s'impose contre Seraing

13:35
Nsimba, Lavalée, Sutalo : les dernières nouvelles des absents du Standard contre la Juventus

Nsimba, Lavalée, Sutalo : les dernières nouvelles des absents du Standard contre la Juventus

12:40
Fin de carrière soudaine : un ancien bourreau du Standard arrête le foot pour devenir maraîcher

Fin de carrière soudaine : un ancien bourreau du Standard arrête le foot pour devenir maraîcher

13:00
De quoi nourrir les soupçons ? La lettre de Gianni Infantino fait très mal à la FIFA

De quoi nourrir les soupçons ? La lettre de Gianni Infantino fait très mal à la FIFA

12:20
1
Le meilleur joueur du Mondial vers le PSG ? : le Real Madrid change totalement d'avis

Le meilleur joueur du Mondial vers le PSG ? : le Real Madrid change totalement d'avis

12:00
La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions

La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions

26/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved