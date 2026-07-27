Énorme carton pour le Club de Bruges : une recrue fait sensation lors de la journée des supporters

Le Fan Day du Club de Bruges a réuni près de 15.000 supporters dimanche. Un joueur a éclipsé tous les autres lors de la séance de dédicaces.

Arrivé cet été pour succéder à Simon Mignolet, Yann Sommer a été l'une des grandes attractions de la journée. Les supporters étaient nombreux à vouloir repartir avec une photo ou un autographe du nouveau portier brugeois. Certains ont dû patienter jusqu'à une heure et demie lors de la séance de dédicaces.

Des milliers de supporters Blauw en Zwart étaient présents au Fan Day pour rencontrer les joueurs, récolter quelques autographes et participer aux nombreuses animations proposées tout au long de la journée.

Une grande fan base

Environ 15.000 supporters avaient fait le déplacement pour cette journée dédiée aux fans. Une belle preuve de l'attachement du public brugeois à son club, quelques semaines avant la reprise de la saison.

Sommer a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part des supporters. À 37 ans, le Suisse arrive à Bruges après avoir évolué pendant de longues années en Bundesliga, en Serie A et avec sa sélection nationale. Les supporters attendent qu'il s'impose rapidement et fasse oublier Simon Mignolet.



Cette journée des supporters était l'occasion pour le Club de Bruges de retrouver son public. Des milliers de fans ont répondu présent au stade Jan Breydel. Malgré les longues files d'attente, l'ambiance est restée conviviale et les supporters ont profité de ce moment de proximité avec les joueurs.