Insolite : Cristiano Ronaldo reçoit une pique de... Ryanair

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Photo: © photonews
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Même à 41 ans, Cristiano Ronaldo reste au cœur des discussions. Une comparaison mettant en avant son physique impressionnant à 30 et 40 ans a rapidement été détournée par Ryanair, qui en a profité pour adresser une pique mordante au Portugais sur l’absence de Coupe du monde à son palmarès.

Un compte de supporters sur X a publié deux photos côte à côte : l’une montrant le Portugais à 30 ans et l’autre à 40 ans. Sur les deux clichés, son physique particulièrement affûté est mis en évidence.

Le compte officiel de Ryanair y a immédiatement vu l’occasion de lancer une petite pique. "0 Coupe du monde contre 0 Coupe du monde", a réagi la compagnie aérienne sous la publication. Le message était clair : son physique a peu changé, mais son palmarès ne compte toujours aucun titre mondial.

Toujours au plus haut niveau

Cristiano Ronaldo ne pense toujours pas à mettre un terme à sa carrière. Il évolue encore sous les couleurs d'Al-Nassr et reste également disponible pour la sélection portugaise. À 40 ans, il continue d'occuper un rôle majeur.

Lors de la dernière Coupe du monde, il portait une nouvelle fois le brassard de capitaine. Ronaldo a inscrit trois buts durant le tournoi, mais le Portugal a été éliminé en huitièmes de finale par l'Espagne. Un nouvel échec qui l'a privé, une fois encore, du seul grand trophée qui manque à son palmarès.

La publication initiale visait avant tout à mettre en avant l'impressionnante condition physique de Cristiano Ronaldo. Mais la réponse de Ryanair a rapidement détourné l'attention vers un autre aspect de sa carrière. Si le Portugais continue d'impressionner par sa longévité et son état de forme, l'absence d'un titre de champion du monde continue d'alimenter les discussions.

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