Officiel : un ancien de la RAAL s'engage avec Genk

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Officiel : un ancien de la RAAL s'engage avec Genk
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Jerry Afriyie s'est officiellement engagé avec Genk. Le Ghanéen devra apporter sa vitesse et son énergie à la Cegeka Arena.

Jerry Afriyie, le jeune attaquant ghanéen, qui s’est révélé cette saison avec la RAAL La Louvière, s'est officiellement engagé avec le RC Genk ce lundi soir. Un nouveau défi en Belgique pour le joueur de 19 ans qui doit, selon les termes de sa présentation sur les réseaux sociaux, apporter "vitesse, énergie et ambition".

La saison dernière, Afriyie avait posé ses valises en Belgique sous la forme d’un prêt en provenance d’Al-Qadsiah (club auquel Genk avait Christopher Bonsu Baah l'été dernier, ndlr). Le joueur de 19 ans avait rapidement montré des qualités intéressantes sous le maillot de la RAAL. Puissant, mobile et capable de jouer à plusieurs positions en attaque, le Ghanéen a disputé 31 rencontres de Jupiler Pro League et inscrit cinq buts, tout en délivrant une passe décisive. Des statistiques qui ne racontent toutefois pas toute son influence dans le jeu offensif des "Loups".

Passages en Arabie saoudite et en Espagne

Avant de rejoindre la Belgique, Jerry Afriyie avait déjà connu plusieurs expériences à l’étranger. Formé dans son pays natal, au Thoughts FC, il s’y était distingué très jeune avant de rejoindre Al-Qadsiah, club d'Arabie saoudite. Il avait ensuite été prêté au CD Lugo, en Espagne, où il avait inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 10 apparitions.

En 2025, Jerry Afriyie a aussi remporté le Odartey Lamptey Future Star Award, une distinction récompensant le meilleur jeune joueur du Ghana. Il s’était auparavant illustré avec la sélection nationale U20, dont il avait terminé meilleur buteur. Au printemps, il avait même été convoqué pour la première fois avec l’équipe nationale A du Ghana, à l’occasion d’un match amical, mais n'avait pas été repris dans le groupe des 26 "Black Stars" pour la Coupe du monde.

Son passage à La Louvière lui a permis de découvrir le football belge, mais surtout de gagner en expérience au plus haut niveau. Genk pourrait s'avérer une bonne étape pour la suite de sa carrière. De un, parce qu'il reste dans un championnat qu'il a déjà apprivoisé, ensuite, parce que le club limbourgeois possède une réputation solide en matière de développement des jeunes talents.

"Atouts particulièrement importants dans le football moderne"

"Jerry est joueur qui déborde d'énergie, décrit Dimitri De Condé, Head of Football du RC Genk. Tout ce qu’il fait, il le fait à 100 %. Cela correspond parfaitement à l’intensité que nous voulons voir au sein du KRC Genk. Il possède de nombreuses qualités intrinsèques et dispose d’atouts particulièrement importants dans le football moderne : la vitesse, l’explosivité, la profondeur et sa capacité à faire la différence dans les situations de un contre un".

"De plus, il est encore jeune et nous allons lui offrir l’encadrement nécessaire pour poursuivre son développement, poursuit Dimitri De Condé. Nous sommes convaincus qu’il constituera un excellent complément à notre effectif actuel, aussi bien aujourd’hui que dans les années à venir."

Jerry Afriyie est la deuxième recrue de Genk ce lundi après l'Uruguayen Kevin Amaro.

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