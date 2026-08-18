Le Racing Genk a déjà trouvé le remplaçant de Zakaria El Ouahdi

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Kevin Amaro est le remplaçant de Zakaria El Ouahdi au Racing Genk. Si le Marocain n'est pas encore parti, l'Uruguayen arrive contre plus de trois millions d'euros au sein d'un club limbourgeois qui a anticipé le départ de son participant à la Coupe du monde 2026.