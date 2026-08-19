Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo
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Après Promise David ce lundi soir, l'Union s'apprête à perdre un nouveau taulier dans les prochaines heures. Fedde Leysen se rapproche en effet d'un transfert à Sassuolo, conditionné au résultat d'une visite médicale qui ne laisse pas que de bons souvenirs à l'Union.

Contrairement à Promise David qui n'a pas été repris pour la première à domicile contre Zulte Waregem (et qui s'est surtout engagé ce lundi soir avec Brighton, ndlr), Fedde Leysen était bien présent au coup d'envoi de la rencontre. Le défenseur central a même disputé l'intégralité des 90 minutes. Ces dernières sous la vareuse jaune et bleue qu'il porte désormais depuis un peu plus de trois ans ?

Prêt avec obligation d'achat

D'après les informations de Gianluca Di Marzio, spécialiste italien du marché des transferts, le transfert de Fedde Leysen vers Sassuolo sera bouclé. Du moins du point de vue financier. Il s'agira d'un prêt avec obligation d'achat.

Le défenseur central effectuera ce mercredi sa visite médicale avec Sassuolo avant de parapher son contrat avec les "Neroverdi" qui pourront annoncer sa venue. Une simple formalité en principe. Sauf qu'à l'Union Saint-Gilloise, on garde un souvenir amer des visites médicales en Italie. 

Le souvenir amer de Khalaili

Alors que tout semblait bouclé pour son départ à l'Inter, l'Israélien n'avait pas satisfait à la visite médicale, qui contrairement à d'autres championnats, est bien plus poussée en Italie. Elle n'est en effet pas effectuée par le club mais par le Comité national olympique italien (Coni). Et s'il n'y a pas de certificat d'aptitude, aucun citoyen ne peut participer à une activité sportive en Italie. 

Heureusement pour les Saint-Gillois, l'Angleterre a été moins regardante et ils ont pu toucher un montant record pour leur ailier israélien, désormais coéquipier de l'ancien genkois Daniel Munoz à Crystal Palace, lauréat de la dernière Conference League. L'Union espère cependant ne pas revivre un tel scénario avec Fedde Leysen.

Une perte conséquente sur le plan sportif

On en a pris l'habitude au stade Marien. Les saisons passent, les équipes changent, les résultats restent. Mais cette fois, l'Union doit aussi faire face à la lourde blessure de Ross Sykes, absent pour plusieurs mois. Le club ne devrait pas non plus recruter un remplaçant pour compenser le départ de Fedde Leysen. Le seul Kevin MacAllister, dernier survivant du trio défensif de la saison dernière, saura-t-il tenir la baraque ? Encore faut-il qu'il soit toujours là en septembre ?

Arrivé en juillet 2023 du PSV Eindhoven, avec lequel il n'avait jamais joué un seul match en Eredivisie, mais seulement une cinquantaine avec l'équipe réserve qui évolue dans l'antichambre de l'élite néerlandaise, Fedde Leysen s'est avéré un autre recrutement réussi pour l'Union malgré quelques doutes après un premier exercice peu convaincant. Le frère de Tobe, gardien d'OHL, aura remporté un titre de champion, deux Coupes et deux Supercoupes dans le sud-ouest de la capitale. 

Un ancien de Genk à Sassuolo

S'il satisfait à la visite médicale, Leysen portera les couleurs d'un club qui a fini à la 11e place d'une Serie A qu'il a retrouvée à l'été 2025. Orpheline de son entraîneur Fabio Grosso, auteur du tir au but décisif de l'Italie lors de son titre mondial en 2006, Sassuolo est désormais dirigée par Alberto Aquilani, ancien joueur de la Roma et de Liverpool, mais qui n'a jamais entraîné à ce niveau. Leysen évoluera aux côtés de deux noms ronflants : Mateja Matic, le milieu serbe passé par Benfica, Chelsea ou Manchester United, ainsi que le fragile capitaine Domenico Berardi, qui avait accompagné le club en Serie B malgré son statut d'international italien, lauréat de l'Euro 2024. Un ancien de Pro League figure aussi dans le noyau : le Norvégien Kristian Thorstvedt que l'on a connu à Genk.

 

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