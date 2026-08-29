Trois nouveaux à suivre de près : les cotes des Loups face à la RAAL

La RAAL est loin d'avoir disputé un mauvais match ce samedi face à Malines. Il y a eu du spectacle devant, et quelques nouveaux ont fait le spectacle. Derrière, par contre, c'était moins bon.

Peano (8)

Son style peu orthodoxe peut parfois causer des frissons, mais il faut bien le reconnaître : sans lui, Malines repart peut-être avec trois points pas forcément mérités sur l'ensemble des 90 minutes. S'il part, il sera difficile à remplacer.

Delos (4,5)

Il a quelque chose, et beaucoup d'allant offensif... mais aussi des erreurs techniques et, surtout, ce coup de trafalgar qu'il se prend de la part de Van Meirvenne sur le 2-2.

Faye (6)

Fort solide en première période à l'exception d'un bon ballon de Van Meirvenne qui le prend en défaut, il a aussi donné quelques bons ballons en profondeur. Sa sortie ouvre des espaces sur le 2-2.

Nkoa (4,5)

Il en impose moins que son compère mais s'est aussi offert quelques belles interventions. Malheureusement, sa glissade sur le 1-0 coûte très cher.

Lamego (5)

Un peu loin de son homme sur les deux buts, il a été le plus discret du trio de l'entrejeu.



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Lutonda (5,5)

Assez brouillon offensivement, Lutonda a moins souffert que son homologue sur l'autre flanc. Le danger est moins souvent venu de son flanc que de celui de son vis-à-vis.

Courcoul (8)

L'une des vraies satisfactions du match. L'Easi Arena tient peut-être son nouveau chouchou, et la RAAL son nouveau Lahssaini. En plus de sa grinta, il donne un superbe assist à Elias Filet.

Gruber (7,5)

Un artiste "à la hongroise" : beaucoup de jeu en un temps et de spontanéité. Sur le 2-1, il pousse trop son ballon mais fait preuve de sang-froid pour tout de même aller chercher Isah.

Coulibaly (5,5)

En-deçà par rapport à ses deux compères de l'entrejeu, il a notamment manqué de justesse technique quand il tentait de jouer vers l'avant.

Filet (8)

Un très joli but, un excellent ballon dans le dos de la défense malinoise pour aller chercher Gruber sur le 2-1. Enormément d'idées, qu'il doit encore apprendre à mettre en place avec ses équipiers.

Isah (7)

Le but le plus facile de sa carrière, mais il fallait être au bon endroit au bon moment. Encore un match intéressant de sa part, et son association avec Filet vaudra la peine d'être suivie.