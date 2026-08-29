Date: 29/08/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: Easi Arena
La RAAL méritait probablement mieux, mais prend son premier point face à Malines
Florent Malice
Florent Malice depuis l'Easi Arena
| Commentaire
La RAAL méritait probablement mieux, mais prend son premier point face à Malines
Photo: © photonews

Le voilà, le premier point de la saison pour les Loups. Arrivés devant à la pause, ils sont cependant passés à côté de leur seconde période, face à un KV Malines prenable.

On était loin de parler de péril en la demeure à La Louvière malgré le 0/9 inaugural, les Loups ayant affronté des adversaires visant (en théorie) les tickets européens. Mais il était temps de prendre des points, ne serait-ce que pour remplir un peu plus une Easi Arena au public fort épars ce samedi. C'est chose faite, même si ce sera un point plutôt que trois. 

La RAAL avait commencé son match tambour battant avec une occasion sortie de nulle part : Ismail Coulibaly réussit... une bicyclette dans l'entrejeu, qui lance Elias Filet. Nacho Miras est attentif (1e). Il y a une belle pression louviéroise en début de match mais Malines punit une glissade de Lamego : Vanrafelghem se balade et sert Myron Van Brederode en retrait (6e, 0-1).

Elias Filet les fait enfin trembler 

Pas le temps pour les Sang & Or de prendre le contrôle du match : après quelques belles tentatives de combinaison, Courcoul va trouver Elias Filet d'un très beau centre, repris d'une tête piquée qui surplombe Miras (13e, 1-1). Le premier de la saison pour cet attaquant au nom prédestiné, qui avait inscrit 20 buts la saison passée en D2 suisse. 

Filet Elias
© photonews

Malines va alors tenter de réagir mais manque de précision, tandis que le milieu de terrain louviérois semble partout, surtout Marius Courcoul, omniprésent. Gruber montre ses qualités de jeu en un temps, Delos n'en profite pas (20e). Marcos Peano doit ensuite être attentif devant Vanrafelghem, bien trouvé par Van Meirvenne (25e). 

Après une longue période plus marquée par divers contacts et de la tension plutôt que par du football, la RAAL se projette superbement : Zsombor Gruber montre toute sa qualité technique d'un crochet derrière le pied d'appui mais son tir passe juste à côté (42e). Et alors que seule une frappe molle de Marsa inquiète vaguement Peano (45e), ce sont les locaux qui arrivent à la pause devant au marquoir : Filet lance superbement Gruber, qui fait la touche de trop mais se rattrape bien en allant chercher Mustapha Isah à bout portant (45e+5, 2-1). 

La RAAL disparaît au retour des vestiaires 

Fred Vanderbiest réagit avec deux changements à la pause, et est immédiatement récompensé. Van Meirvenne, déjà très en jambes en première période, prend son vis-à-vis à froid au retour des vestiaires et va chercher Adeshina Ayodele, fraîchement rentré, dès la 47e minute (2-2). 

La RAAL manque totalement son entame de seconde période et il faut deux interventions coup sur coup de Marcos Peano pour empêcher le 2-3, sur une frappe de Bafdili puis devant Ayodele (56e). Les débats finissent par s'équilibrer mais Peano doit rester attentif sur plusieurs centres, et peut se réjouir que Vanrafelghem n'ait pas réglé la mire sur un centre de Koudou (73e).

Edward Still se décide à faire des changements à l'approche du dernier quart d'heure et Anas Tajaouart fluidifie le jeu louviérois. Gruber envoie une volée qui fait un peu frissonner le stade (82e). Mame Wade, lui, impressionne peu. Le nouveau n°10 de la RAAL a certainement des qualités, mais elles ne semblent pas en rapport avec son statut. Mais il est loin d'être le seul à avoir multiplié les erreurs techniques dans une seconde période indigente de la part des Loups... qui prennent tout de même leur premier point. C'est un début. 

Les compositions

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RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.54 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 6/18 (33.3%)
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Delos Shaquil 90' 6.49 -
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Faye Wagane   85' 5.91 -
  • Précision des passes: 24/32 (75%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Nkoa Patrick 90' 6.93 -
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 90' 5.93 -
  • Précision des passes: 24/35 (68.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 90' 5.96 -
  • Précision des passes: 9/21 (42.9%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Courcoul Marius A   76' 6.58 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Coulibaly Ismaila 90' 6.26 -
  • Précision des passes: 23/33 (69.7%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Gruber Zsombor A 85' 7.66 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Isah Mustapha 89' 7.72 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Filet Elias 76' 8.09 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/16 (31.3%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
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Banc
Kovacs Matyas 5' 5.99  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Wade Mame 14' 5.73 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Gourville Siad 5' 6.22  
Plus de stats
Ito Joël 0'  
Soumaré Bryan 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Tajaouart Anas 14' 6.06 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Rousseau Léandro 1' 6.46  
Plus de stats
Radelet Theo 0'  
 

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 6.41 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Eerdhuijzen Mike 90' 7.73 -
  • Précision des passes: 86/94 (91.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Marijnissen Luc 90' 6.97 -
  • Précision des passes: 79/90 (87.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.84 -
  • Précision des passes: 51/60 (85%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Van Meirvenne Cedric 73' 7.08 -
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Hammar Fredrik   45' 5.89 -
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Praet Dennis 90' 6.09 -
  • Précision des passes: 46/55 (83.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Koudou Therence 90' 6.15 -
  • Précision des passes: 45/60 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/8 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
  • Ballons perdus: 33
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 7.29 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 48/58 (82.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Lohunanu-Mbasi Malcolm 45' 6.53 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Vanrafelghem Keano A 80' 6.27 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/20 (60%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
De Wolf Ortwin 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 45' 6.23 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Raman Benito 0'  
Ayodele Adeshina  45' 7.78 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 3/4
Plus de stats
Corbanie Kobe 0'  
Michez Simion 17' 6.08 -
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Boersma Bouke 10' 6.54 -
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Decoene Massimo 0'  
Revivre RAAL La Louvière - KV Malines

présentation (du match)

Edward Still et les Loups déjà sous pression ? La RAAL joue gros

Edward Still et les Loups déjà sous pression ? La RAAL joue gros

12:20

La RAAL a très mal débuté la saison. La réception du KV Malines sera déjà très importante, tout comme les semaines à venir.

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 0-0 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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