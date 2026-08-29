La RAAL méritait probablement mieux, mais prend son premier point face à Malines

Le voilà, le premier point de la saison pour les Loups. Arrivés devant à la pause, ils sont cependant passés à côté de leur seconde période, face à un KV Malines prenable.

On était loin de parler de péril en la demeure à La Louvière malgré le 0/9 inaugural, les Loups ayant affronté des adversaires visant (en théorie) les tickets européens. Mais il était temps de prendre des points, ne serait-ce que pour remplir un peu plus une Easi Arena au public fort épars ce samedi. C'est chose faite, même si ce sera un point plutôt que trois.

La RAAL avait commencé son match tambour battant avec une occasion sortie de nulle part : Ismail Coulibaly réussit... une bicyclette dans l'entrejeu, qui lance Elias Filet. Nacho Miras est attentif (1e). Il y a une belle pression louviéroise en début de match mais Malines punit une glissade de Lamego : Vanrafelghem se balade et sert Myron Van Brederode en retrait (6e, 0-1).

Elias Filet les fait enfin trembler

Pas le temps pour les Sang & Or de prendre le contrôle du match : après quelques belles tentatives de combinaison, Courcoul va trouver Elias Filet d'un très beau centre, repris d'une tête piquée qui surplombe Miras (13e, 1-1). Le premier de la saison pour cet attaquant au nom prédestiné, qui avait inscrit 20 buts la saison passée en D2 suisse.

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Malines va alors tenter de réagir mais manque de précision, tandis que le milieu de terrain louviérois semble partout, surtout Marius Courcoul, omniprésent. Gruber montre ses qualités de jeu en un temps, Delos n'en profite pas (20e). Marcos Peano doit ensuite être attentif devant Vanrafelghem, bien trouvé par Van Meirvenne (25e).

Après une longue période plus marquée par divers contacts et de la tension plutôt que par du football, la RAAL se projette superbement : Zsombor Gruber montre toute sa qualité technique d'un crochet derrière le pied d'appui mais son tir passe juste à côté (42e). Et alors que seule une frappe molle de Marsa inquiète vaguement Peano (45e), ce sont les locaux qui arrivent à la pause devant au marquoir : Filet lance superbement Gruber, qui fait la touche de trop mais se rattrape bien en allant chercher Mustapha Isah à bout portant (45e+5, 2-1).





La RAAL disparaît au retour des vestiaires

Fred Vanderbiest réagit avec deux changements à la pause, et est immédiatement récompensé. Van Meirvenne, déjà très en jambes en première période, prend son vis-à-vis à froid au retour des vestiaires et va chercher Adeshina Ayodele, fraîchement rentré, dès la 47e minute (2-2).

La RAAL manque totalement son entame de seconde période et il faut deux interventions coup sur coup de Marcos Peano pour empêcher le 2-3, sur une frappe de Bafdili puis devant Ayodele (56e). Les débats finissent par s'équilibrer mais Peano doit rester attentif sur plusieurs centres, et peut se réjouir que Vanrafelghem n'ait pas réglé la mire sur un centre de Koudou (73e).

Edward Still se décide à faire des changements à l'approche du dernier quart d'heure et Anas Tajaouart fluidifie le jeu louviérois. Gruber envoie une volée qui fait un peu frissonner le stade (82e). Mame Wade, lui, impressionne peu. Le nouveau n°10 de la RAAL a certainement des qualités, mais elles ne semblent pas en rapport avec son statut. Mais il est loin d'être le seul à avoir multiplié les erreurs techniques dans une seconde période indigente de la part des Loups... qui prennent tout de même leur premier point. C'est un début.