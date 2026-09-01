L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi
Photo: © photonews
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La rencontre entre l'Union SG et le club israélien de l'Hapoël Beer-Sheva, prévue le 22 octobre prochain, n'aura pas lieu au stade Den Dreef de Louvain. Le bourgmestre de la ville de Louvain, Mohamed Ridouani, refuse que la rencontre se tienne dans la ville pour des raisons sécuritaires.

L'Union Saint-Gilloise a récemment annoncé que tous ses matchs de la phase de ligue de la Ligue Europa League se tiendront à Louvain. "Les quatre rencontres à domicile de la phase de ligue se joueront à Den Dreef. Cela nous permettra d'accueillir nos supporters, nos partenaires et nos joueurs dans les meilleures conditions possibles, à seulement quelques kilomètres de Bruxelles", avait écrit le club bruxellois.

C'était cependant sans compter sur la présence d'une formation israélienne dans le calendrier des Unionistes. Le 22 octobre prochain, le club bruxellois accueille l'Hapoël Beer-Sheva à 18h45. Dans un contexte toujours marqué par la guerre à Gaza et les tensions entourant la participation de clubs israéliens aux compétitions européennes, le bourgmestre de Louvain, Mohamed Ridouani, s'oppose à l'accueil de l'équipe israélienne au stade Den Dreef. Des raisons sécuritaires sont évoquées.

Le bourgmestre de la ville de Louvain est formel : Union SG-Hapoël Beer-Sheva n'aura pas lieu au stade Den Dreef

"L’Union est la bienvenue ici, mais dans ce cas précis, il s’agit d’une équipe israélienne et je suis cohérent à ce sujet. Par le passé, j’ai refusé que les Red Flames jouent ici contre Israël et les Diables rouges avaient eux aussi dû se déplacer (en Hongrie, pour affronter Israël en Ligue des nations)", a déclaré Mohamed Ridouani pendant un conseil communal selon La DH.

"Pour des raisons de sécurité publique, j’ai fait savoir que ce match ne pouvait pas avoir lieu à Louvain, même à huis clos. Par l’intermédiaire d’OHL, qui loue le stade, nous avons donc officiellement informé l’Union que le match ne pourrait pas être joué ici", a-t-il poursuivi.


L'Union Saint-Gilloise a pris connaissance de la décision, révèle La DH. Le club cherche actuellement une solution. Pour rappel, le Stade Joseph Marien ne répond pas aux exigences de l'UEFA pour disputer l'Europa League.

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