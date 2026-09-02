L'Union ne manque pas le train de la 2e place en déroulant à Saint-Trond

Oubliée la première défaite en dix matchs, en mai, sur le synthétique du Stayen. L'Union a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes en terres trudonnaires et s'est imposé 0-1 grâce à un but de l'ancien "Canari" Louis Patris.

Patris n'attend pas le STVV

Le premier acte a été complètement dominé par l'Union malgré 10 premières minutes où les "Canaris" ont tenté de mettre leurs adversaires sous pression. Mais rapidement, le pressing des hommes de David Hubert va faire la différence et, cliniques, ceux-ci vont trouver la faille dès la 23e minute.

Louis Patris, l'ancien du Stayen qui s'était déjà créé la première occasion des siens à la 13e minute, est laissé beaucoup trop seul dans la surface trudonnaire. Il va recevoir un bon ballon d'Adem Zorgane, puis efface Sebaoui d'un crochet avant d'ouvrir son pied gauche pour trouver le coin opposé du but défendu par Léo Kokubo (0-1, 23e).

La suite de la mi-temps n'est guère enthousiasmante, si bien qu'on a le temps de voir passer le train derrière le but d'Hervé Koffi. Les Unionistes auront pourtant l'occasion de doubler la mise à la 37e minute.

Biondic loupe le break

Bien servi dans la profondeur, le remuant Mateo Biondic va mettre un petit pont à Wolke Janssens avant de se présenter seul devant Kokubo. Sentant le retour de Musliu dans son dos, l'Allemand va un peu se précipiter et catapulter le cuir loin dans les tribunes.

Plus dominants dans les duels, avec quasi trois fois plus de duels remportés, les "Apaches" ont aussi eu la possession du ballon (53%) et se sont procurés plus de tirs (5 contre 1). Une avance méritée, acquise sur un rythme de sénateur pour les ouailles de David Hubert.





Double break en quelques minutes

En deuxième mi-temps, le scénario ne change guère lors des premières minutes malgré deux cartons rapidement adressés aux Trudonnaires Sissako et Vanwesemael. Et l'Union va rapidement réussir à se mettre à l'abri avant l'heure de jeu. Sur un coup franc, Besfort Zeneli dépose le ballon devant le but. Mac Allister surgit et devance la sortie hésitante de Kokubo pour propulser le cuir au fond des filets. L'arbitre a cependant attendu la validation du but par la VAR pour accorder le but, Mac Allister étant à la limite de la ligne de hors-jeu (0-2, 55e).

Tout devient facile pour les vice-champions de Belgique qui font parler leur technique sur le synthétique du Stayen. Au terme d'une combinaison avec Zorgane et Biondic, Relebohile Mofokeng reçoit le ballon à l'entrée du rectangle et son tir imparable ne laisse aucune chance à l'infortuné Kokubo (0-3, 63e).

Sebaoui "sabote" les siens

A la 65e, Saint-Trond s'offre une belle occasion de réduire le score. Hervé Koffi doit se détendre pour bloquer une première frappe "canarie". Bazdar, monté au jeu en cours de deuxième acte, récupère le cuir et frappe. Sa frappe est malencontrusement bloquée par son partenaire Sebaoui, qui s'était étalé de tout son long ! Rien ne tourne rond pour les locaux. En plus de rater cette occasion, un coup franc était donné à l'Union en raison d'un hors-jeu de Sebaoui.

Une promenade de santé

Après ce dernier fait de jeu, les occasions se feront plus rares - notamment des petites tentatives désespérées du STVV - , l'Union continuant à faire tourner le ballon, comme son effectif. La formation bruxelloise sera même proche du 0-4 à la 85e quand Zorgane va se retrouver seul devant Kokubo qui va bien sortir dans les pieds du métronome algérien.

Les hommes de David Hubert, qui pouvaient pourtant se méfier de ce déplacement dans le Limbourg, n'auront finalement pas tremblé et s'imposent très (trop) facilement. Un succès qui leur permet donc de prendre la deuxième place du championnat derrière le leader, le Sporting de Charleroi, avec deux points de retard. De son côté, Saint-Trond reste bloqué dans le ventre mou avec 5 unités.