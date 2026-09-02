Date: 02/09/2026 20:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3
Stade: Stayen
L'Union ne manque pas le train de la 2e place en déroulant à Saint-Trond
Fabien Chaliaud
| Commentaire
L'Union ne manque pas le train de la 2e place en déroulant à Saint-Trond
Photo: © photonews

Oubliée la première défaite en dix matchs, en mai, sur le synthétique du Stayen. L'Union a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes en terres trudonnaires et s'est imposé 0-1 grâce à un but de l'ancien "Canari" Louis Patris.

Patris n'attend pas le STVV

Le premier acte a été complètement dominé par l'Union malgré 10 premières minutes où les "Canaris" ont tenté de mettre leurs adversaires sous pression. Mais rapidement, le pressing des hommes de David Hubert va faire la différence et, cliniques, ceux-ci vont trouver la faille dès la 23e minute.

Louis Patris, l'ancien du Stayen qui s'était déjà créé la première occasion des siens à la 13e minute, est laissé beaucoup trop seul dans la surface trudonnaire. Il va recevoir un bon ballon d'Adem Zorgane, puis efface Sebaoui d'un crochet avant d'ouvrir son pied gauche pour trouver le coin opposé du but défendu par Léo Kokubo (0-1, 23e).

La suite de la mi-temps n'est guère enthousiasmante, si bien qu'on a le temps de voir passer le train derrière le but d'Hervé Koffi. Les Unionistes auront pourtant l'occasion de doubler la mise à la 37e minute. 

Biondic loupe le break

Bien servi dans la profondeur, le remuant Mateo Biondic va mettre un petit pont à Wolke Janssens avant de se présenter seul devant Kokubo. Sentant le retour de Musliu dans son dos, l'Allemand va un peu se précipiter et catapulter le cuir loin dans les tribunes.

Plus dominants dans les duels, avec quasi trois fois plus de duels remportés, les "Apaches" ont aussi eu la possession du ballon (53%) et se sont procurés plus de tirs (5 contre 1). Une avance méritée, acquise sur un rythme de sénateur pour les ouailles de David Hubert.

Double break en quelques minutes

En deuxième mi-temps, le scénario ne change guère lors des premières minutes malgré deux cartons rapidement adressés aux Trudonnaires Sissako et Vanwesemael. Et l'Union va rapidement réussir à se mettre à l'abri avant l'heure de jeu. Sur un coup franc, Besfort Zeneli dépose le ballon devant le but. Mac Allister surgit et devance la sortie hésitante de Kokubo pour propulser le cuir au fond des filets. L'arbitre a cependant attendu la validation du but par la VAR pour accorder le but, Mac Allister étant à la limite de la ligne de hors-jeu (0-2, 55e).

Tout devient facile pour les vice-champions de Belgique qui font parler leur technique sur le synthétique du Stayen. Au terme d'une combinaison avec Zorgane et Biondic, Relebohile Mofokeng reçoit le ballon à l'entrée du rectangle et son tir imparable ne laisse aucune chance à l'infortuné Kokubo (0-3, 63e).

Sebaoui "sabote" les siens

A la 65e, Saint-Trond s'offre une belle occasion de réduire le score. Hervé Koffi doit se détendre pour bloquer une première frappe "canarie". Bazdar, monté au jeu en cours de deuxième acte, récupère le cuir et frappe. Sa frappe est malencontrusement bloquée par son partenaire Sebaoui, qui s'était étalé de tout son long ! Rien ne tourne rond pour les locaux. En plus de rater cette occasion, un coup franc était donné à l'Union en raison d'un hors-jeu de Sebaoui.

Une promenade de santé

Après ce dernier fait de jeu, les occasions se feront plus rares - notamment des petites tentatives désespérées du STVV - , l'Union continuant à faire tourner le ballon, comme son effectif. La formation bruxelloise sera même proche du 0-4 à la 85e quand Zorgane va se retrouver seul devant Kokubo qui va bien sortir dans les pieds du métronome algérien.

Les hommes de David Hubert, qui pouvaient pourtant se méfier de ce déplacement dans le Limbourg, n'auront finalement pas tremblé et s'imposent très (trop) facilement. Un succès qui leur permet donc de prendre la deuxième place du championnat derrière le leader, le Sporting de Charleroi, avec deux points de retard. De son côté, Saint-Trond reste bloqué dans le ventre mou avec 5 unités.

Les compositions

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STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 5.62 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
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Vanwesemael Robert-Jan   72' 5.35 -
  • Précision des passes: 38/50 (76%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Pupe Joedrick 90' 6.08 -
  • Précision des passes: 41/49 (83.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Musliu Visar 90' 6.78 -
  • Précision des passes: 83/90 (92.2%)
  • Interceptions: 5
Plus de stats
Janssens Wolke 90' 6.32 -
  • Précision des passes: 60/70 (85.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Ishiwatari Nelson   57' 6.01 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Sissako Abdoulaye   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 50/58 (86.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Muja Arbnor 72' 5.76 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Araki Ryotaro 65' 5.56 -
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias 90' 5.36 -
  • Précision des passes: 19/32 (59.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Diouf Oumar 57' 6.03 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Benachour Illyès 0'  
Hata Taiga 18' 5.89 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Taniguchi Shogo 0'  
Bazdar Samed 33' 6.74 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Merlen Ryan 33' 5.81 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Lendfers Matt 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 25' 6.37 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Shinkawa Shion 18' 5.7 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 6.76 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Mac Allister Kevin  90' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 49/53 (92.5%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Sylla Massiré 90' 7.66 -
  • Précision des passes: 55/66 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 90' 7.88 -
  • Précision des passes: 46/54 (85.2%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 5
Plus de stats
Patris Louis 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 7.07 -
  • Précision des passes: 69/83 (83.1%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Van de Perre Kamiel   72' 6.86 -
  • Précision des passes: 45/48 (93.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Zeneli Besfort A 79' 7.55 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Smith Guilherme 65' 6.47 -
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 65' 8.15 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Biondic Mateo A A 71' 7.0 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 18' 6.87 -
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Roeve Denzel 25' 7.14 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Olaru Darius 25' 7.2 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Florucz Raul 11' 6.63 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Keita Sekou 19' 6.55 -
Plus de stats
Hamoutahar Youssef 0'  
Havenaar Nikki 0'  
Revivre STVV - Union SG

présentation (du match)

LIVE : Mofokeng enfonce le clou pour l'Union (0-3)

LIVE : Mofokeng enfonce le clou pour l'Union (0-3)

20:20

Match de rattrapage ce soir entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise. En cas de victoire, les Bruxellois prendraient la deuxième place du classement, à deux points du le...

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai
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