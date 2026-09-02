Un ancien jeune d'Anderlecht rejoint Carl Hoefkens aux Pays-Bas

Mohamed Bouchouari, défenseur latéral formé au RSC Anderlecht, est de retour en Europe. Après un passage au Wydad Casablanca, le latéral belgo-marocain a signé au NAC Breda, où il sera entraîné par l'ex-coach du Club de Bruges et du Standard Carl Hoefkens.

Mohamed Bouchouari (25 ans) a été formé au Beerschot, à Zulte Waregem puis est passé par Neerpede en 2018. En 2019, il rejoint le Luxembourg et le F91 Dudelange, où il perce au niveau professionnel, disputant 26 matchs (3 passes décisives) avant de revenir à Anderlecht pour renforcer l'effectif du RSCA Futures.

Là, Bouchouari disputera 24 matchs pour les U23 des Mauve & Blanc, et va même convaincre Brian Riemer de l'intégrer au noyau A en janvier 2023. Le jeune international belge U19 va alors disputer deux matchs avec l'équipe A du RSCA, avant d'être prêté au FC Emmen, en D1 néerlandaise.

En 2024, Mohamed Bouchouari quitte Anderlecht pour Rodez, en Ligue 2, où il va s'imposer comme une valeur sûre et disputer 36 matchs de championnat (4 buts, 5 passes décisives). Mais à la surprise générale, l'été passé, le Belgo-Marocain décide de s'engager au Wydad Casablanca.

Bouchouari de retour en Europe

Un passage par le pays de ses parents qui ne se passera pas comme prévu puisque Mohamed Bouchouari ne va disputer que 19 matchs toutes compétitions confondues, n'étant titulaire qu'à 8 reprises en championnat du Maroc.

Il effectue désormais son retour en Europe, et retrouve l'Eredivisie où il a disputé 26 matchs sous les couleurs du FC Emmen. Bouchouari s'est engagé au NAC Breda, où il a signé un contrat jusqu'en 2030. L'ancien d'Anderlecht sera dirigé par Carl Hoefkens.

"C'est un plaisir pour moi de revenir aux Pays-Bas et de jouer pour le NAC. Je connais évidemment bien le club grâce à mes années passées au FC Emmen. J'ai très hâte de rencontrer tout le monde et de porter le maillot de ce magnifique club. Vivement mon premier match avec le NAC", déclare Bouchouari sur le site officiel du club.