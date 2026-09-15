"J'espère retrouver un club pendant la trêve internationale" : bientôt le grand retour de Karel Geraerts ?

Passé sur les bancs de l'Union Saint-Gilloise, de Schalke 04 et du Stade de Reims, Karel Geraerts est à la recherche d'un prochain défi, lui qui était en contact avec plusieurs clubs pendant l'été. Le Limbourgeois cherche le bon projet, et pourrait revenir sur le devant de la scène après la trêve internationale.

Sans club depuis le mois de mai dernier et son départ du Stade de Reims, Karel Geraerts commence à trouver le temps long. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a pas été approché au cours des derniers mois, comme il l'a confié à Pickx Sports.

"J'ai effectivement eu des discussions avec des clubs ces derniers mois. Parfois, le courant ne passait pas pour moi, et parfois c'était le club qui préférait un autre profil. Mais j'ai de plus en plus envie de me remettre au travail", a-t-il assuré.

L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise sait que la trêve internationale pourrait être synonyme de premiers licenciements et espère saisir sa chance. "Oui, j'espère avoir trouvé un club avant la reprise."

Karel Geraerts veut rapidement retrouver un club

Prendre un poste maintenant signifie toutefois prendre les rênes d'une équipe qui a raté son début de saison. "L'essentiel est de comprendre les raisons de ces mauvais résultats et d'évaluer la marge de progression", a expliqué l'ancien milieu de terrain.



"Il peut arriver que le travail soit mal fait mais qu'il y ait du potentiel dans l'équipe. Ou que le travail soit bien fait mais que la mayonnaise ne prenne pas pour d'autres raisons", a conclu le Limbourgeois de 44 ans.