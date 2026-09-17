Une montée en puissance surprise au Club de Bruges : "La saison dernière, j'ai vraiment eu du mal"

Arrivé au mois de janvier et quasiment jamais aligné en fin de saison dernière, Félix Lemaréchal revit au Club de Bruges. Le Français était titulaire pour la première fois en championnat contre l'Antwerp et a livré une bonne prestation. Il ne sera toutefois pas facile pour lui de conserver une place de titulaire dans l'entrejeu des Blauw & Zwart, très bien fourni.

Presque aux oubliettes la saison dernière, Félix Lemaréchal est devenu un joueur important d'Ivan Leko au Club de Bruges. Le Français de 23 ans a pris part à tous les matchs de championnat depuis le début de la saison et était même titulaire pour la première fois contre l'Antwerp.

"Je l'avoue, j'ai vraiment eu du mal à m'adapter", confie, dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, celui pour qui les Blauw & Zwart avaient offert 6,5 millions d'euros à Strasbourg au mois de janvier.

"À mon arrivée au Club de Bruges, je souffrais souvent de crampes à l'entraînement. Ici, tout est différent. J'ai vraiment l'impression de jouer pour un club de Ligue des Champions. Que ce soit au niveau de la préparation physique, des entraînements ou de la nutrition. Maintenant, je comprends parfaitement, et ça se voit sur le terrain. Tout a changé."

Un autre Félix Lemaréchal au Club de Bruges

"Je suis réservé de nature, mais je me suis davantage ouvert à mes coéquipiers. Désormais, je suis pleinement intégré. J'espère avoir su me montrer au public, et que cela puisse continuer de cette manière."

Félix Lemaréchal sait toutefois qu'une bonne prestation ne peut pas lui garantir une place de titulaire dans une équipe comme le Club de Bruges. "C'est aussi à moi d'en décider. Nous avons un milieu de terrain très solide : Vanaken, Vetlesen, Potts, mais aussi Audoor et Tsawa, ce sont tous de bons joueurs. De plus, j'évolue dans une équipe performante. Il est donc logique que certains conservent leur place. Mais je veux aussi me battre pour ma place."





Révélé sous les couleurs du Cercle de Bruges, où il était prêté par l'AS Monaco, Félix Lemaréchal revit en Venise du Nord et pourrait être l'une des belles surprises de la saison, lui qui avait inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives en trente-deux apparitions avec les Groen & Zwart.