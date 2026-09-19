"C'est un véritable guerrier" : la recrue phare de Bruges adoubée par un ancien entraîneur

Jan Virgili doit composer avec l'étiquette de « recrue phare ». Ce fut l’un des transferts les plus marquants de l’été dernier : le Club de Bruges a déboursé 12 millions d’euros pour recruter Virgili, en provenance de Majorque. Seul Roman Yaremchuk a coûté plus cher à l’époque. 17 millions, pour être précis. Virgili s’est ainsi vu immédiatement attribuer cette étiquette qui s’accompagne d’une pression certaine.

Homme du match contre l'Antwerp

Sous cette pression, Virgili a déjà montré de belles choses au cours de ses premiers mois en JPL. Son aventure à Bruges a commencé par de brèves apparitions en tant que remplaçant, qui se sont progressivement allongées. Contre Aston Villa, en Ligue des champions, il a obtenu sa première place de titulaire, qu’il a honorée en délivrant une passe décisive.

Contre l'Antwerp, dès sa deuxième titularisation, il s’est montré omniprésent. Grâce à de superbes dribbles et à un but magnifique, il a immédiatement conquis de nombreux cœurs au stade Jan Breydel. Cela lui a d’emblée valu son premier trophée d’Homme du match. Virgili semble prêt à écrire une belle histoire à Bruges.

Virgili a connu un parcours atypique

Pourtant, ses débuts n’ont pas suivi le même chemin que ceux de nombreux autres grands talents. Alors que bon nombre de jeunes prodiges sont rapidement repérés par les plus grands clubs, Virgili a suivi la formation successivement au sein de six clubs amateurs.