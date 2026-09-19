"C'est un véritable guerrier" : la recrue phare de Bruges adoubée par un ancien entraîneur

Chafik Ouassal, journaliste football
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"C'est un véritable guerrier" : la recrue phare de Bruges adoubée par un ancien entraîneur
Photo: © photonews
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Après des débuts prudents, il semble enfin prendre son envol au Club de Bruges. L'Espagnol de vingt ans a déjà laissé entrevoir des éclairs de son immense potentiel et n'hésite pas à se donner à fond sur le terrain. Albert Sánchez, qui l'avait sous sa responsabilité au Barça B, sait que cela a toujours été en lui.

Jan Virgili doit composer avec l'étiquette de « recrue phare ». Ce fut l’un des transferts les plus marquants de l’été dernier : le Club de Bruges a déboursé 12 millions d’euros pour recruter Virgili, en provenance de Majorque. Seul Roman Yaremchuk a coûté plus cher à l’époque. 17 millions, pour être précis. Virgili s’est ainsi vu immédiatement attribuer cette étiquette qui s’accompagne d’une pression certaine.

Homme du match contre l'Antwerp

Sous cette pression, Virgili a déjà montré de belles choses au cours de ses premiers mois en JPL. Son aventure à Bruges a commencé par de brèves apparitions en tant que remplaçant, qui se sont progressivement allongées. Contre Aston Villa, en Ligue des champions, il a obtenu sa première place de titulaire, qu’il a honorée en délivrant une passe décisive.

Contre l'Antwerp, dès sa deuxième titularisation, il s’est montré omniprésent. Grâce à de superbes dribbles et à un but magnifique, il a immédiatement conquis de nombreux cœurs au stade Jan Breydel. Cela lui a d’emblée valu son premier trophée d’Homme du match. Virgili semble prêt à écrire une belle histoire à Bruges.

Virgili a connu un parcours atypique

Pourtant, ses débuts n’ont pas suivi le même chemin que ceux de nombreux autres grands talents. Alors que bon nombre de jeunes prodiges sont rapidement repérés par les plus grands clubs, Virgili a suivi la formation successivement au sein de six clubs amateurs.

En 2022, il a rejoint le Gimnástic de Tarragone, où ses bonnes performances lui ont valu d’être transféré chez les U19 du FC Barcelone. À 18 ans, il y faisait figure d’ovni : "Pour le Barça, c’était très inhabituel d’intégrer un joueur de 18 ans dans l’équipe U19. Et encore moins quelqu’un qui a fait son parcours de formation dans de petits clubs. La plupart ont 16 ans, voire 15 ans", a expliqué Albert Sánchez, qui avait Virgili sous sa responsabilité au Barça B.

Virgili a une vraie âme de battant

Virgili ne se laisse pas déstabiliser. Il s'impose rapidement dans l'équipe réserve du FC Barcelone : "C'est un véritable guerrier. Un battant qui n'a jamais rien obtenu sans effort. En l’espace d’un an, il est passé du Gimnàstic au Barça B, en passant par les U19. En 2025, il a fait ses débuts avec l’équipe réserve, où il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en dix-sept matchs."

Virgili y a réalisé d’excellentes performances, selon Sánchez : "Cela en dit long sur la personnalité du joueur. Il a une soif de réussite immense." Le Club et sa devise « No Sweat, No Glory » semblent donc le lieu idéal pour l'Espagnol.

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