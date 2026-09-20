Un avenir en or au Club de Bruges ? "Il peut devenir l'un des meilleurs ailiers d'Europe"

Muzamel Rahmat Lorenz Lomme
Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
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Un avenir en or au Club de Bruges ? "Il peut devenir l'un des meilleurs ailiers d'Europe"
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Jan Virgili commence à trouver ses marques au Club de Bruges. Son ancien coéquipier Álvaro Cortés lui prédit un très grand avenir en Europe.

L'été dernier, le Club de Bruges n'a pas hésité à débourser 12 millions d'euros pour s'attacher les services de Jan Virgili. Le jeune joueur avait montré de belles choses à Majorque, mais ne souhaitait pas poursuivre l'aventure en Segunda División.

Pour l'Espagnol de 20 ans, il s'agit de sa première expérience à l'étranger. Après des premières semaines prudentes, il commence peu à peu à se libérer. En Ligue des champions, il a délivré une passe décisive contre Aston Villa. Face à l'Antwerp, il a inscrit un superbe but du pied gauche.

Virgili peut devenir l'un des meilleurs joueurs d'Europe

Virgili est un joueur technique et rapide, qui se distingue aussi par sa grosse activité sur le terrain. Álvaro Cortés, aujourd’hui à l'Antwerp, le connaît bien. Les deux hommes ont évolué ensemble au sein de l'équipe B du FC Barcelone. Le défenseur est bien placé pour juger les qualités de l'ailier. Et il en pense le plus grand bien.

Selon Cortés, Virgili peut se rapprocher du niveau de Christos Tzolis. "Pour moi, Jan est vraiment très fort", a-t-il déclaré au Het Laatste Nieuws. "S'il le souhaite, il peut devenir l'un des meilleurs ailiers d'Europe. Il a le potentiel pour y parvenir".

Virgili a fait le bon choix

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Selon Cortés, Virgili a fait le bon choix en rejoignant le Club de Bruges. Ce qui lui donne confiance, c'est la faim dont il fait preuve. Les supporters de Bruges apprécieront. Ils raffolent des joueurs qui donnent tout, comme Tzolis. Cortés n'exclut pas que Virgili atteigne le très haut niveau.

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