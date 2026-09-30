Six Diables ont fait leurs débuts en D1B, mais pas un seul Mauve : où restent les RSCA Futures ?

Scott Crabbé, journaliste football
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Six Diables ont fait leurs débuts en D1B, mais pas un seul Mauve : où restent les RSCA Futures ?
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En incorporant des équipes U23 en D1B, la Pro League voulait permettre à de jeunes talents belges de se frotter au football d'adulte avant de tenter leur chance en équipe première. Mission globalement réussie, même si l'équilibre à trouver pose toujours question.

Etincelant en Italie, Mika Godts est l'un des gagnants de cette trêve internationale, où il est passé d'absent de la Coupe du Monde à titulaire lors deux premières affiches de Mark van Bommel. Godts incarne également ces jeunes talents belges qui ont fait leur début professionnels en D1B.

Lors de la saison 2022-2023, il défendait les couleurs des jeunes du KRC Genk, toujours actifs aujourd’hui en Challenger Pro League. Il n’est ainsi que l’un des nombreux joueurs à s’être révélés chez les jeunes d’un grand club belge en deuxième division.

La D1B, nouvelle pépinière pour le futur du football belge

Avec Senne Lammens et Mike Penders, nous disposons de deux gardiens de très haut niveau pour l’avenir (et déjà pour le présent), qui ont montré de belles choses avec le Club NXT et les Jong Genk. Grâce à Kyriani Sabbe, Joaquin Seys et Maxim De Cuyper, c’est toutefois le Club NXT qui peut se présenter comme le « porte-drapeau » dans ce domaine.

Face à la Biélorussie et au pays de Galles, Romeo Vermant a également joué un rôle important en vue d’une éventuelle qualification des Diablotins pour l’Euro 2027. Genk est également un fournisseur attitré des Diablotins grâce à l'expérience de la D1B, on pense notamment à Lucca Brughmans ou Josué Kongolo.

Et Anderlecht dans tout cela ? Les Mauves ont également lancé quelques jeunes talents prometteurs avec les RSCA Futures. Pointons Lucas Stassin, Théo Leoni, Tristan Degreef, Ali Maamar, Nathan De Cat ou Simion Michez.

Beaucoup de talent à Anderlecht, mais plus d'instabilité

Mais le Sporting a eu un peu plus de mal à trouver de la stabilité, avec pas moins de 109 joueurs utilisés en Challenger Pro League pour composer son équipe U23 au fil des saisons de D1B disputées par les RSCA Futures. Bien plus que les autres équipes espoirs engagées.

Cela se traduit encore également ces derniers mois avec les va-et-vient de garçons comme Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke, Noa Ojea et Noah Kalonji, qui n'ont encore que 17 ans. Nouvel entraîneur des Futures, Karim Mokkedem en fera sans doute son premier cheval de bataille.

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