🎥 Les Diablotins s’imposent timidement face au Pays de Galles

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Les Diablotins s'étaient difficilement défaits de la Biélorussie. Norman Bassette sur penalty avait libéré les Belges peu avant la fin, et permis à son équipe de poursuivre sa route en direction de l'Euro U21.