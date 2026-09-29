OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouvel entraîneur pour les RSCA Futures après le licenciement de Jelle Coen

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouvel entraîneur pour les RSCA Futures après le licenciement de Jelle Coen
Photo: © photonews
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Après un début de saison catastrophique, les RSCA Futures se sont récemment séparés de Jelle Coen. Son remplaçant est déjà connu. Le club bruxellois a officialisé ce mardi soir la signature de Karim Mokeddem.

Karim Mokeddem est un entraîneur français de 52 ans. Il s'agit de son tout premier défi en dehors de la France.

Le directeur sportif Antoine Sibierski a expliqué ce choix : "Un entraîneur U23 doit répondre à un profil très spécifique. Avec Karim, les RSCA Futures accueillent un coach titulaire de la Pro Licence et disposant d’une expérience comme entraîneur principal d’un club professionnel."

"Son exigence, son souci du détail et son attitude professionnelle constituent de véritables atouts pour nos Futures. Sa capacité à développer les jeunes joueurs et à les faire évoluer dans le football professionnel a également pesé dans la décision", a-t-il conclu.

Une solide expérience en France

"Le technicien français possède une solide expérience sur les bancs de plusieurs clubs de l’Hexagone. Il a gravi les échelons du football amateur jusqu’au niveau professionnel, avec notamment des passages remarqués à Lyon-Duchère et à Orléans", met en avant le Sporting d'Anderlecht.

Les Mauves soulignent également qu'il a obtenu sa licence UEFA Pro en 2019. Anderlecht précise qu'il est connu pour sa philosophie offensive. "Grâce à son expérience dans la formation, il a toujours accordé une grande importance au développement des jeunes joueurs et à leur intégration progressive dans une équipe première", écrit le Sporting d'Anderlecht.

Redresser la barre avec les RSCA Futures

Sa mission sera très claire : permettre aux jeunes d'Anderlecht de redresser la barre après un début de saison catastrophique en Challenger Pro League, avec un match nul et cinq défaites après six journées.

Son premier défi sera face à Eupen à domicile le vendredi 9 octobre prochain. Un défi qui s'annonce loin d'être évident. La KAS Eupen démarre actuellement très bien sa saison avec 12 unités récoltées en cinq matchs.

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