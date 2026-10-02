Mauvaise nouvelle pour Charleroi : un absent ne reviendra pas tout de suite après la trêve internationale

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Mauvaise nouvelle pour Charleroi : un absent ne reviendra pas tout de suite après la trêve internationale
Photo: © photonews
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Le Sporting Charleroi doit faire sans Antoine Bernier depuis un mois désormais : l'ailier carolo est touché à la cheville et a manqué les trois rencontres précédant la trêve internationale. Et une fois celle-ci terminée, il ne devrait pas tout de suite faire son retour.

Antoine Bernier (29 ans) ne retrouvera pas les terrains de Jupiler Pro League dans l'immédiat. Absent depuis sa sortie sur blessure lors du déplacement au KV Courtrai, un match qu'il avait entamé brassard de capitaine au bras, Bernier avait dû céder sa place à la 53e minute de jeu à peine, touché à la cheville. 

Le verdict n'était pas trop grave : le ligament n'était pas touché... mais l'attaquant des Zèbres souffrait tout de même d'une très grosse entorse, qui le forcera encore à rester éloigné des terrains quelques semaines. C'est ce que révèle La Dernière Heure cette semaine.

Antoine Bernier encore absent plusieurs semaines 

Alors que le Sporting Charleroi l'a emporté en match amical contre l'USL Dunkerque, et ce assez largement (0-4 à l'extérieur), Mario Kohnen a en effet fait le point sur la blessure d'Antoine Bernier. Et il n'a pas de bonnes nouvelles. 

"Cela prendra encore un petit moment. Je ne sais pas affirmer à 100 % quand il sera de retour. Peut-être dans 2, 3, voire 4 semaines. C'est comme ça, on doit être prudent", regrette l'entraîneur des Zèbres dans les colonnes de nos confrères. "Antoine travaille très dur, même si ça l'énerve".

Pas de Bernier, donc, pour le choc wallon qui marquera la reprise du championnat après cette longue trêve internationale. L'attaquant a déjà manqué trois matchs de Jupiler Pro League : contre l'Union, à Zulte Waregeem et face au Cercle de Bruges.

Antoine Bernier était jusque là titulaire cette saison avec les Zèbres, même s'il n'a pas encore marqué ni délivré de passe décisive. En tout, l'ailier gauche a inscrit 17 buts et délivré 11 assists en 117 matchs sous les couleurs du Sporting Charleroi. 

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