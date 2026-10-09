"C'est une situation incroyablement regrettable" : Rik De Mil se montre très frustré

"C'est une situation incroyablement regrettable" : Rik De Mil se montre très frustré
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Rik De Mil n'a pas caché sa frustration après la blessure de Josué Vergara avec le Panama. L'entraîneur des Buffalos a également annoncé une bonne nouvelle concernant Max Dean. Le buteur est de retour dans le groupe.

Les Buffalos auraient préféré que Josué Vergara reste en Belgique durant la trêve internationale en raison de problèmes physiques. La sélection panaméenne en a toutefois décidé autrement, estimant que l'attaquant était suffisamment en forme pour jouer. Un choix qui n'a pas été sans conséquence, puisque le joueur est revenu blessé à La Gantoise.

Rik De Mil ne cache pas sa frustration envers le Panama

"C'est une situation incroyablement regrettable", a réagi Rik De Mil selon Het Laatste Nieuws. L'entraîneur souligne que La Gantoise n'a aucun problème à laisser ses internationaux rejoindre leur sélection, mais estime que les avertissements médicaux doivent être pris au sérieux.

"Nous collaborons également très bien avec les fédérations de football. Mais c'est aussi à nous de faire comprendre très clairement lorsqu'un joueur court un risque important."

Selon Rik De Mil, La Gantoise avait expressément mis en garde la Fédération panaméenne de football. "Ils ont mis nos recommandations de côté et ont pris le risque. C'est regrettable et cela engendre davantage de frustration."

Max Dean va avoir une nouvelle chance à La Gantoise

En parallèle de cette mauvaise nouvelle, une évolution positive concerne Max Dean. L'attaquant anglais avait particulièrement mal vécu l'échec de son transfert à Bolton Wanderers l'été dernier.

Ces dernières semaines, des discussions ont toutefois eu lieu pour trouver une solution. Rik De Mil s'est notamment entretenu avec Dean, son entourage et la direction du club. "Pour la première fois, je peux dire que nous sommes à nouveau dans une dynamique positive", a expliqué l'entraîneur.

"J'ai vraiment le sentiment que Max a eu un déclic. Je retrouve de la détermination et du plaisir chez lui. Nous parlons à nouveau de football. Max est désormais sélectionnable." L'attaquant anglais pourrait donc prochainement retrouver du temps de jeu.

La Gantoise veut poursuivre son excellent début de saison

Les Buffalos se déplaceront ce samedi à Zulte Waregem avec confiance. Après sept rencontres de championnat, La Gantoise compte 19 points, soit autant que le leader, l'Union Saint-Gilloise.

Les hommes de Rik De Mil souhaitent poursuivre sur leur lancée après cet excellent début de saison. Avec la blessure de Vergara, le retour de Max Dean dans les plans de l'entraîneur tombe donc à point nommé.

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