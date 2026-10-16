Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb
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Le RSC Anderlecht s'est réveillé avec la gueule de bois ce vendredi. Les Mauves ne méritaient probablement pas de s'incliner sur ce penalty cruel en dernière minute au Dinamo Zagreb. D'autant plus cruel que l'homme qui a commis la faute de main fatale était l'une des révélations de la rencontre.

Le scénario est classique, vu et revu dans le monde du football : Anderlecht méritait de mener au score à la pause, et peut-être de plus d'un but... mais est nettement moins bien remonté sur la pelouse, et s'est fait punir en seconde période. On aurait presque pu l'écrire. 

Oleg Reabciuk faisait un très bon match jusque là

S'il est classique, ce scénario n'en est pas moins cruel pour un homme : Oleg Reabciuk, l'auteur de la faute de main fatale dans son rectangle qui offre les trois points au Dinamo Zagreb. Les joueurs du Sporting ont beau faire part de leur scepticisme, le penalty est assez indiscutable.

Et si c'est cruel, c'est bien parce que Reabciuk était la bonne surprise du match - jusque là et, en réalité, malgré cela. C'était, au coup d'envoi, d'ores et déjà LA surprise du onze de base, en attendant de savoir si elle était bonne ou mauvaise.

Car Oleg Reabciuk était un petit peu porté disparu depuis son arrivée au RSC Anderlecht cet été. À l'annonce de son transfert, beaucoup se réjouissaient qu'Antoine Sibierski ait réussi à prendre tout le monde de court (presse comme supporters) en attirant cet international moldave expérimenté, formé à Porto et aux 120 matchs avec l'Olympiakos.

Ludwig Augustinsson pourra enfin souffler... mais doit aussi se méfier ! 

Il faut dire que Reabciuk arrivait pour mettre un peu la pression sur un joueur devenu titulaire presque par défaut depuis le départ de son unique concurrent Moussa N'diaye : Ludwig Augustinsson. Le Suédois a tout notre respect et nous avons très régulièrement souligné sa fiabilité - il est rarement de ceux auxquels on inflige un 3/10, même s'il est tout aussi rarement à créditer d'un 8. 

Lire aussi… Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

Mais Ludwig Augustinsson avait bien besoin à la fois d'un concurrent pour lui mettre la pression, et d'un suppléant pour lui permettre de souffler. Son profil très défensif, s'il permet l'équilibre de l'équipe quand Ali Maamar part dans ses grandes enjambées, est également un peu limité : l'apport offensif de l'ancien du FC Séville est loin d'être impressionnant. 

Ce jeudi, on a vu un Oleg Reabciuk nettement plus à l'aise sur ce plan : ses centres étaient généralement très réussis, et le Moldave dispose visiblement d'une meilleure pointe de vitesse qu'Augustinsson. Pas de surprise quant au fait qu'il sache déjà disputer 90 minutes : il l'a fait à trois reprises avec sa sélection durant la trêve internationale. Ca n'a certainement pas échappé à Vitor Bruno : nous avions prédit que c'était un scénario envisageable. 

Si tous les essais de Bruno à Zagreb n'ont pas eu le même succès, cette titularisation de Reabciuk aura donc amené pleine et entière satisfaction... jusqu'à ce penalty de fin de match, qui aurait pu arriver à n'importe qui. Oleg Reabciuk va devoir s'en remettre rapidement, car il fait désormais partie des titulaires en puissance de ce RSCA. 

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