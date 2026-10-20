"Il a laissé tomber l'équipe" : Erik ten Hag vide son sac à propos de Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag s'est confié sur sa relation avec Cristiano Ronaldo lorsqu'ils évoluaient tous les deux à Manchester United. L'entraîneur néerlandais n'y est pas allé de main morte dans une interview accordée à The Athletic.

Désormais directeur technique du FC Twente, Erik ten Hag n'est plus l'entraîneur de Manchester United depuis son licenciement, il y a près de deux ans. Lors de son passage chez les Red Devils, le technicien néerlandais avait notamment entretenu une relation conflictuelle avec Cristiano Ronaldo.

Erik ten Hag revient sur sa relation avec Cristiano Ronaldo

"Il a laissé tomber l'équipe, et il m'a laissé tomber aussi, car nous avions des projets avec lui", a déclaré l'ancien entraîneur des Red Devils. "Je suis allé au Portugal pour discuter avec lui de mes objectifs avant de rejoindre United."

"C'est évidemment l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Je le respectais énormément. Mais à ce moment-là, en tant qu'entraîneur, je devais prendre une décision rationnelle et conserver les joueurs que j'admirais", a-t-il ajouté.

Selon lui, Cristiano Ronaldo ne fournissait pas les efforts nécessaires sur le terrain et manquait surtout de préparation physique : "Je lui ai souvent dit : 'Ronnie, tout le monde veut te mettre dans les meilleures conditions, mais si tu n'arrives pas à te positionner dans la surface, tu ne peux pas marquer.' Il n'y parvenait pas. C'est une erreur de penser que j'attendais de lui qu'il presse, qu'il était épuisé. Mais il n'y arrivait pas. Il ne courait ni avec le ballon, ni sans. La raison ? Il ne s'était pas préparé."



"Il disait aux joueurs : 'Économisez-vous à l'entraînement.' Je comprends que lorsqu'on est au top de sa forme, qu'on a des séances d'entraînement et qu'on peut se permettre de ne pas trop s'épuiser. Mais il faut d'abord s'entraîner pour atteindre le niveau de forme physique requis", a-t-il conclu.