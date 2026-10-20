Sergio Ramos de retour en Liga ? Un club espagnol prépare une surprise

Getafe envisage un gros coup pour cet hiver. Malgré un effectif bien fourni en défense, le club espagnol a Sergio Ramos parmi ses pistes.

Sergio Ramos pourrait faire son retour en Liga. Le défenseur de 40 ans est sans club depuis son départ de Monterrey, fin 2025. Après avoir joué au Real Madrid et à Séville, l'ancien international espagnol pourrait retrouver le championnat espagnol. Getafe s'intéresse à lui et a pris contact avec son entourage.

Ángel Torres, le président de Getafe, a confirmé l'intérêt du club dans l'émission de radio Tablero Deportivo sur Radio Nacional de España. Il a répondu sans détour. "Oui. S'il est à notre portée, nous le recruterons."

Getafe confirme des discussions avec Sergio Ramos

L'intérêt ne date pas d'hier. Torres a confirmé avoir été en contact avec René Ramos, le frère et agent du défenseur. "Son agent, son frère, a discuté avec moi", a expliqué le président.

Getafe compte six défenseurs centraux dans son effectif. L'entraîneur José Bordalás préfère renforcer les côtés. "Nous avons six défenseurs centraux. Ce n"est pas un poste où nous avons besoin de renforts pour le moment. Mais Ramos fait partie des joueurs que nous suivons", a expliqué Torres.



Un transfert cet hiver est possible. Selon AS, Getafe voudrait d'abord libérer une place en défense en janvier. Le club a recruté Dani Carvajal, ancien coéquipier de Ramos au Real Madrid. Les deux joueurs pourraient se retrouver à Getafe.