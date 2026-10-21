Anthony Vanden Borre a des projets de carrière très surprenants : « Qui aurait imaginé ça autrefois ? »

Anthony Vanden Borre travaille aujourd’hui comme entraîneur des jeunes à la RAAL. L’ancien chouchou du public du RSC Anderlecht a même un projet très particulier en tête.

Anthony Vanden Borre porte même deux casquettes à la RAAL. D’une part, le Bruxellois de 38 ans est entraîneur adjoint des U21. D’autre part, il est responsable, en tant que human coach, du développement personnel et mental des jeunes talents.

L’ancien Diable Rouge, sélectionné à 29 reprises, apprécie sa vie après sa carrière de footballeur. « J’aime beaucoup le métier d’entraîneur. Qui aurait imaginé ça autrefois ? Moi, en tout cas, pas. (rires) Même si les cours d’entraîneur peuvent parfois être ennuyeux. Expliquer chaque phase, dessiner, écrire… Cela demande beaucoup de temps. Ce que je préfère, c’est regarder des matches. »

J’aime beaucoup le métier d’entraîneur. Qui aurait imaginé ça autrefois ? Moi, en tout cas, pas

Vanden Borre a raccroché les crampons en 2021. Au cours de sa carrière, le défenseur latéral a évolué au RSC Anderlecht, à l’ACF Fiorentina, au Genoa CFC, à Portsmouth FC, au KRC Genk et à Montpellier SC. Et enfin, un passage anecdotique mais assez fou : Vanden Borre a été sous contrat durant trois mois avec le TP Mazembe, club congolais.

« Je dois toutefois admettre que j’étais déjà mentalement épuisé après la Coupe du monde 2014 », a confié Vanden Borre dans Het Nieuwsblad. « J’ai continué à jouer au football pendant quelques années, mais je n’ai plus jamais retrouvé mon meilleur niveau. Au Congo, j’avais été accueilli et traité comme un héros. Là-bas non plus, je ne vivais plus comme un sportif de haut niveau. »

Anthony Vanden Borre reviendra-t-il un jour en Afrique ?



Vanden Borre envisage bel et bien un retour. « Mon histoire avec l’Afrique n’est pas terminée. Mais je veux d’abord me former et apprendre tranquillement. Et pour cela, je suis très bien à La Louvière. Si j’ai l’ambition de devenir aussi T1 ? J’apprécie le métier d’entraîneur. Mais je veux surtout progresser sereinement. »