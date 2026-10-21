Aujourd'hui en D3 : comment un club a refusé Luis Enrique en T1 et Pep Guardiola comme adjoint

En 2006, le Gimnàstic de Tarragona a laissé passer une occasion en or. Le club espagnol pouvait nommer Luis Enrique entraîneur principal, avec Pep Guardiola comme possible adjoint. La direction a toutefois refusé la proposition. Fait marquant : Tarragona évoluait alors en Liga, mais joue aujourd'hui au troisième échelon espagnol.

En novembre 2006, le club cherchait un nouvel entraîneur après un début de championnat catastrophique. Luis Enrique, qui n'avait alors encore aucune expérience comme entraîneur principal, s'était porté candidat.

L'ancien directeur sportif Josep Sicart révèle à Catalunya Ràdio que Luis Enrique était particulièrement motivé. Il voulait même travailler gratuitement, mais posait une condition étonnante.

Tarragona a laissé filer Luis Enrique et Pep Guardiola

Si Tarragona l'avait licencié avant la fin de la saison, le club aurait dû lui verser une importante indemnité. En outre, Luis Enrique souhaitait emmener Pep Guardiola comme adjoint, même s'il n'est pas confirmé que ce dernier avait déjà donné son accord.

La direction a finalement estimé que le manque d'expérience sur le banc représentait un risque trop important et a choisi Paco Flores. Celui-ci n'est pas parvenu à éviter la relégation. Tarragona a quitté la Liga après seulement une saison.



Vingt ans plus tard, le Gimnàstic de Tarragona évolue en Primera Federación, la troisième division espagnole. Entre-temps, Guardiola et Luis Enrique sont devenus des entraîneurs de tout premier plan et ont tous deux remporté la Ligue des champions.