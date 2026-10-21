Deux concurrents sur la touche mais pas de temps de jeu : un Diable dans l'incertitude

Le Paris Saint-Germain a décroché une belle victoire 4-2 face au FC Barcelone mardi soir en Ligue des champions. Le club français a toutefois vu trois joueurs importants sortir sur blessure durant la rencontre. Malgré ces problèmes, Mika Godts n'a étonnamment pas reçu la moindre minute de jeu de la part de Luis Enrique.

Le match d'hier soir a offert un spectacle de haute voltige : Barcelone est revenu deux fois à hauteur, mais a tout de même dû s'incliner en fin de match. Le PSG a eu le dernier mot grâce à des buts de Vitinha et Fabián Ruiz dans les dix dernières minutes. Cette victoire a néanmoins laissé un goût particulièrement amer aux Parisiens.

Trois cadres sortent sur blessure

Après seulement vingt minutes, Ousmane Dembélé a dû abandonner ses partenaires. L'attaquant français s'est tenu l'arrière de la cuisse gauche après un sprint et n'a pas pu continuer. Il a été remplacé par Ferran Torres, obligeant Luis Enrique à revoir ses plans très tôt dans la rencontre.

Après la pause, la liste des blessés s'est encore allongée. Khvicha Kvaratskhelia et le capitaine Marquinhos ont tous deux dû quitter le terrain à la 59e minute. La sortie de l'ailier géorgien, en particulier, aurait pu avoir des conséquences pour Mika Godts, qui est sa doublure sur le flanc gauche.

Pas de temps de jeu contre Barcelone

Il est toutefois resté sur le banc durant toute la rencontre. Luis Enrique a choisi de faire monter Maghnes Akliouche à la place de Kvaratskhelia. Godts n'a pas non plus eu sa chance lors des changements ultérieurs, qui ont notamment vu Senny Mayulu entrer au jeu.

Les blessures pourraient néanmoins offrir des opportunités à l'ancien attaquant de l'Ajax dans les semaines à venir. Cela dépendra des examens médicaux de Dembélé et Kvaratskhelia, chez qui on craint une rupture du ligament croisé. Il reste toutefois à voir ce qu'en pensera Luis Enrique.



