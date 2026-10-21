Reconversion toute trouvée ? Comment Van den Kerkhof a participé à la plus grosse vente de l'été carolo

Ce soir, le Club de Bruges accueille Lens en Ligue des Champions. Les Sang et Or comptent notamment un certain Yacine Titraoui dans leur effectif. L'ancien milieu de terrain a vécu un été agité mais a pu compter sur un petit coup de pouce de Kevin Van den Kerkhof.

Lens renseigne plusieurs figures connues de Pro League. On pense forcément à Thorgan Hazard, en difficulté depuis son retour à Bollaert. Mais il n'est pas le seul.

Michal Skoras et Franjo Ivanovic garnissent eux aussi le secteur offensif, tandis que Yacine Titraoui est de la partie au milieu de terrain. L'international algérien est arrivé de Charleroi contre huit millions d'euros cet été.

Titraoui titulaire contre Bruges ?

Blessé à l'ischio avant la trêve internationale, l'ancien carolo a récupéré sa place de titulaire et compte se montrer sur la scène européenne. Une opportunité qu'il doit notamment à son ancien coéquipier Kevin Van den Kerkhof.

VDK jouait le rôle de grand frère...et même d'entremetteur, comme il l'explique au média Capté. Car pour Titraoui, Lens n'est pas arrivé tout de suite. Deux autres clubs s'intéressaient à lui, mais ces options ne l'intéressaient pas.

Solidarité carolo

Van den Kekrhof a alors permis de décanter la situation. "Je dis à mon agent que lui, il faut vraiment l'aider. Il s'entend très bien avec Lens et passe un coup de fil à Jean-Louis Leca", sourit-il.





Lens surveillait déjà Titraoui, mais l'appel semble bel et bien avoir accéléré son transfert dans le Nord. Il ne serait donc pas étonnant de voir Kevin Van den Kerkhof invité avec le clan Titraoui pour le match de ce soir.